Durante los últimos años el Ayuntamiento de Novillas está desarrollando un plan de reposición de redes, pavimento y aceras con el que se prevé llegar a la sustitución completa de toda la línea municipal antes del año 2028. Uno de los proyectos más importantes en los que se embarcó el consistorio en 2020 fue la ejecución de una obra conjunta en las calles Huertos, Ricardo Lostao y Diputación, que pudo salir a licitación hace unos meses y finalmente fue adjudicada a inicios de septiembre. El proyecto de las obras fue elaborado por la oficina técnica Parovesa Ingeniería, siendo adjudicataria la empresa Construcciones López Lostalé por un importe de 388.948 euros, y habiendo obtenido un ahorro para el ayuntamiento de 23.729 euros con respecto al presupuesto de licitación inicial.

«El proyecto se elaboró en 2021, por lo que teníamos miedo de que la licitación quedase desierta por el alza de precios de este año. Afortunadamente no solo no quedó desierta si no que se consiguió una baja sustancial, destaca el alcalde de Novillas, Abel Vera. Las obras comenzarán a finales del mes de octubre, después de las fiestas del Rosario, y darán pistoletazo de salida a un proyecto en que se lleva trabajando más de un año por parte del consistorio y su asistencia técnica.

Estos trabajos se complementarán con la ejecución del tramo final en la calle Diputación, cuyo proyecto está valorado en 83.091 euros y que será costeado con el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2023 de la DPZ, así como con un nuevo tramo de calle Goya (entre Huertos y Nueva) que está valorado en 83.637 euros y que será financiado con el plan de ayudas a la Agenda 2030 de la institución provincial, siendo ambas actuaciones subvencionadas y sin coste para el ayuntamiento.

De este modo en el periodo 2020 a 2023, el Ayuntamiento de Novillas habrá actuado sobre unos 7.000 m2 de pavimento y más de un kilómetro en red de abastecimiento y residual.