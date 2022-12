El Ayuntamiento de Novillas inició en diciembre las obras de remodelación de la antigua casa del médico. En la actualidad, el edificio cuenta con consulta y sala de espera del médico en la planta inferior, pero con media planta calle y toda la planta superior a las que desde hace años no se les da uso alguno.

Los trabajos contemplan la sustitución de toda la cubierta y el saneamiento de la fachada. La apertura de una nueva puerta a la calle y la ejecución de dos salas que se utilizarán como sede para las asociaciones de mujeres y de la tercera edad, y una sala mayor para la celebración de cursos, actividades culturales, reuniones, etc. La planta inferior se habilitará para la posible ubicación en un futuro de un espacio para farmacia.

Las obras son ejecutadas por la empresa local Ebrocasas Añón y ascienden a 68.940 euros, financiadas a través del PLUS 2022. «Con esta actuación no solo se consigue dar un uso a un edificio que hace tiempo no se utilizaba para nada, si no que se logra su completa rehabilitación en cuanto a cubierta, fachada, carpintería, instalación eléctrica, climatización y mobiliario interior», admite el alcalde, Abel Vera.