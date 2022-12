El objetivo del presupuesto será ayudar a generar economía en el municipio y prestar servicios públicos de calidad a las familias magalloneras que les proporcionan cobertura. También la mejora de equipamientos públicos deportivos, culturales, turísticos y sociales, la construcción de otros nuevos equipamientos y, de manera prioritaria, mantener la arquitectura municipal actual –servicios y prestaciones– y apoyar a todos los colectivos locales.

¿En qué proyectos está trabajando el Ayuntamiento de Magallón?

En los últimos días se está trabajando en la licitación de solares urbanos de 200 metros cuadrados, como recurso urbanístico para intentar favorecer que la sociedad magallonera pueda desarrollar su proyecto de vivienda y fijar su residencia en el municipio. En enero se llevará a cabo. También estamos inmersos en el proyecto turístico de la ruta La olivera 2.0. Después de varios años trabajando para ejecutar equipamientos turísticos, ahora queremos unir mudéjar, cultura, historia, vino, aceite y patrimonio histórico-artístico para que en febrero vea la luz un proyecto turístico que genere economía en nuestro municipio. Y, además, estamos dedicados al día a día, que siempre es muy intenso: mantener todo lo que presta, hace y ejecuta el ayuntamiento, pese a las adversidades del camino, no es fácil y con bastante día a día se consigue.

A finales del mes de junio tomaron posesión cuatro nuevos concejales en el Ayuntamiento de Magallón. ¿Cuáles fueron las razones?

La sustitución de concejales de la corporación que dimitieron derivó de una crisis municipal, que supuso entre otras cuestiones la dimisión y sustitución de miembros. Creo que hay que ejercer el cargo con responsabilidad, pensando en lo mejor para el municipio y mirar al presente y futuro. Para hablar de pasado, como dice el refranero popular, Agua pasada no mueve molino, ni soluciona cuestiones, ni mejora nada.

¿Cómo es ese presente y futuro?

En la actualidad estamos centrados en seguir impulsando la dinámica de progreso que tiene y ha tenido Magallón. La trasformación en positivo del municipio es incuestionable. Del Magallón que me encontré al Magallón actual, no se parece en nada. En inversión, equipamientos e infraestructuras se ha marcado tendencia, muy por encima de la media del territorio en términos económicos y poblacionales en las dos últimas décadas. Eso a veces parece que genera cierta animosidad. Lo importante es que la corporación municipal actual tiene la filosofía de sumar y hacer. Es la suma de ilusiones de personas que pretenden construir algo positivo por nuestro pueblo: mejorar la vida colectiva magallonera.

¿Qué proyectos y actuaciones se han llevado a cabo este año?

Muchos. La reforma de las piscinas municipales ofrece a la sociedad magallonera uno de los mejores complejos de Aragón. Ha finalizado la restauración de la casa del ermitaño de la Ermita de La Loteta y se ha podido mejorar y consolidar el patrimonio histórico- artístico magallonero con dos actuaciones de restauración que se han ejecutado en la iglesia parroquial de San Lorenzo, que luce más esplendorosa que nunca. En la historia contemporánea nunca el templo había estado con el grado de restauración que tiene en la actualidad. También ha finalizado la segunda fase del aulario del instituto de Secundaria y las diferentes fases del rehabilitación del antiguo ayuntamiento para convertirlo en una zona expositiva. Ha habido una fuerte inversión y, pese a las dificultades, la locomotora magallonera no ha parado. Se ha invertido trabajo y esfuerzo para ello. Y quiero dar gracias al Gobierno de Aragón y a su presidente Javier Lambán por el apoyo, y a la Diputación de Zaragoza, ya que sin su colaboración no se hubiera podido invertir tanto en estos últimos tres años.

¿Que concepto tiene de la política?

Siempre he pretendido que la política hiciera una discriminación positiva a Magallón y creo que se ha conseguido. Donde no llegaban los números poblacionales u otras cuestiones ha llegado la política para traducirse en avance. Creo que la discriminación positiva del PSOE Aragón a nuestro municipio ha sido una de las claves de la consecución de equipamientos, infraestructuras, servicios o proyectos para Magallón en los últimos lustros. Si hubiéramos sido miembros de corporaciones municipales independientes o sin asignación política no se hubieran conseguido ciertos avances que han mejorado notablemente la sociedad magallonera. Por ello, yo creo en los partidos políticos, entre otras razones porque a Magallón le ha ido bien.

Después de que la pandemia condicionase la vida en el municipio, ¿qué actividades se vieron más afectadas en estos años?

Todas las actividades colectivas y grupales. El tejido asociativo ha sufrido una crisis importante y entre todos tenemos que impulsar su recuperación. Las fiestas volvieron a tener una gran participación y asistencia.

¿Es el modelo que se va a seguir?

Las fiestas fueron muy bien, la gente tenía ganas de disfrutar y fueron días de alegría y felicidad. Conseguir esto debe ser el quehacer festivo y eso hemos pretendido. El concejal de Fiestas, Diego Ruberte, lo tiene claro y su buen hacer es ejemplo de ello. El modelo festivo que mejor va a nuestro municipio es el clásico y el previo al covid. Nosotros es el que vamos seguir impulsando.

¿Cómo se presenta el fin de año y principios de 2023?

Repleto de actividad, trabajo e ilusión. Se ha conformado una programación de actos navideños pensando en enriquecer la Navidad 2022-2023 a la sociedad Magallonera del 23 de diciembre al 8 de enero. Todos los días hay un acto. La corporación ha invertido horas de trabajo para que estos días que se nos avecinan sean un poco más especiales y felices para todos.

¿Cómo ve el presente y futuro de Magallón?

Positivo. Somos un gran pueblo, con gente trabajadora y tenaz, con potencialidades de diferentes índoles y con estos mimbres estoy seguro que vamos a tener un presente y un futuro esperanzador. En tiempos de incertidumbres por las crisis económicas o de otra índole que se avecinan, lo más fiable e inteligente es la estabilidad. La corporación municipal actual garantiza eso y puedo decir que no vamos a ser cicateros a la hora de escatimar esfuerzos en intentar conseguir que Magallón no pare en su progreso y modernidad. Creo además que en esta cuestión tenemos el zurrón cargado de credibilidad y respuestas.