El Ayuntamiento de Magallón ha decidido iluminar dos zonas de la localidad: la totalidad del camino viejo y el tramo de la travesía de la antigua N-122 entre la Urbanización La Olivera y la Almazara también denominada ‘la Olivera’, por ser zonas muy características, muy transitadas y a fin de garantizar la seguridad de los viandantes en el municipio.

A pesar de no tener la catalogación de suelo urbano, razón por la que no disponen de alumbrado público, la Corporación municipal considera que se trata de un beneficio importante para los vecinos, por lo que se van a instalar farolas solares, dado que la energía solar no incrementa el coste de facturación eléctrica.

Se trata de viales que no disponen de aceras y resulta dificultoso y bastante onerosa la instalación de cableado y arquetas desde el cuadro de maniobra más próximo.

Las farolas de alimentación solar pueden dar respuesta al problema de ampliación de infraestructuras eléctricas y completar el servicio requerido de iluminación en la zona, con una temperatura de color como la existente en el resto del municipio.

Se colocarán 12 y 11 báculos de altura 6-8 metros, respectivamente, que permitirán un reparto uniforme de la luz con el tipo de lámpara seleccionado. Deberá realizarse cimentación de hormigón HA-25 con placas de anclaje para el apoyo del báculo galvanizado.

Con este tipo de alumbrado se garantiza la seguridad de los viandantes, dentro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y programas de la Agenda 2030.

Esta actuación que tendrá un coste de 39.700 euros y está subvencionada íntegramente por la Diputación de Zaragoza.