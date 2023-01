La ONCE eligió la Casa de las Conchas de Borja como escenario para la presentación del cupón con la imagen de la escritora aragonesa Ana María Navales, fallecida en Borja en 2009. Este cupón estuvo disponible en todo el territorio nacional y de él se vendieron más de 5.000.000 de ejemplares de cara al sorteo realizado el pasado 7 de enero. A la presentación del décimo asistieron Raquel Pérez, delegada territorial de la ONCE en Aragón, José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial de ONCE en Aragón, y Sonia Fernández, promotora del braille en ONCE.

La biblioteca municipal de Borja recibió dos ejemplares de obras de Ana María Navales transcritos a braille, a disposición de todas aquellas personas que quieran disfrutarlos. Además, la ONCE entregó al municipio cinco cupones y el ayuntamiento los donó a la Fundación Sancti Spiritus. El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, se muestra muy agradecido una vez más a la ONCE por la colaboración permanente, al igual que a JuegosONCE por la donación de los cupones.