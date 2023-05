Triplete. Este término en el mundo del deporte nos lleva a pensar inevitablemente en fútbol, pero no, es frontenis. Y hablar de frontenis en la Comarca Campo de Borja es hablar de Ainzón. No solamente por tradición deportiva, sino por trayectoria y éxitos conseguidos a lo largo de su historia.

Han pasado ya más de 30 años desde que un grupo de amigos empezó a jugar los fines de semana y a competir en torneos comarcales. Varios años estuvimos así hasta que a finales de 1994 nos inscribimos en el registro general de asociaciones deportivas para poder participar en las competiciones organizadas por la Federación Aragonesa de Pelota.

En poco tiempo, la agrupación llegó a tener 40 miembros entre todas las categorías. Jugábamos los torneos oficiales de la federación y en campeonatos que organizaban distintos clubs o localidades. Raro era un torneo en el que no hubiera ninguna pareja de Ainzón.

El hecho de empezar a competir fuera del ámbito comarcal, nos hizo mejorar mucho y nos convirtimos en poco tiempo en uno de los clubes de frontenis referencia en Aragón. No solamente por los éxitos conseguidos deportivamente sino también por los torneos y convivencias que organizábamos.

A comienzos de 1999 se iniciaron una serie de reformas para cumplir con el reglamento que exigía la federación. Aunque el frontón no estaba en las mejores condiciones y seguía teniendo sus defectos, pudimos seguir disfrutando de nuestro deporte. Se siguió en esta situación muchos años más mientras continuaba la evolución de la agrupación, con resultados notables tanto en campeonatos regionales como en torneos de verano.

TREINTA Y CINCO JUGADORES

No fue hasta 2012, cuando por fin se realizó el proyecto del nuevo frontón junto con el del pabellón municipal. A partir de aquí, y hasta la actualidad, la llegada de las nuevas instalaciones ha supuesto un gran soplo de aire fresco que ha hecho que la Agrupación Deportiva de Pelota (ADP) Ainzón goce de buena estabilidad.

A día de hoy, somos 35 miembros en la ADP, 32 de los cuales con ficha federativa, compitiendo con nuestros tres equipos en diferentes divisiones de la Federación Aragonesa de Pelota y los campeonatos de Aragón y Masters que se realizan a final de temporada. De hecho, las características de nuestro nuevo frontón y la continua predisposición por parte del club han permitido que muchos de estos torneos de los que hablamos se hayan disputado en Ainzón durante los últimos años.

Pero además llevamos varios años organizando torneos de diferente índole, como el Torneo de Nochebuena. En este evento participamos sobre todo los jugadores de la agrupación y varios aficionados y amigos de Ainzón que ningún año faltan a la cita. Hacemos lista de zagueros y delanteros y a sorteo se van elaborando las parejas y el cuadro de juego. Acompañamos la jornada de un almuerzo y la tradicional comida con nuestra propia entrega de premios.

Por su parte, el Torneo Nacional tiene lugar el primer fin de semana de junio y a él acuden jugadores muy destacados de diferentes provincias de España. Hay premios en metálico para las cuatro primeras parejas y se organiza una comida en Garranguero para que todos los participantes puedan reponer fuerzas. Un evento para disfrutar del más alto nivel de frontenis nacional.

El Torneo 24 h Non-Stop se celebra a finales de junio. Es un torneo en el que la competición pasa a un segundo plano. Como su propio nombre indica, tiene lugar durante 24 horas seguidas, desde la tarde-noche del viernes hasta la tarde-noche del sábado. El cachondeo a través de un reglamento modificado, los disfraces, los juegos, mucha música y sorteos hacen que este torneo se convierta en un acto festivo en la localidad.

Analizando todo este recorrido por la historia y actualidad de la agrupación, podemos deducir que es motivo suficiente para que nos podamos sentir bien orgullosos de lo que se había logrado hasta ahora. Ainzón es conocido en muchos lugares de la geografía española por el frontón.

Pero volviendo a las líneas con las que empezábamos el artículo. Lo de este año ha sido insuperable. Después de una temporada regular, muy buena por parte de los tres equipos: el Ainzón A en División de Honor terminaba segundo, empatado a puntos con el primero; el Ainzón B hacía lo propio en Segunda División, consiguiendo el ascenso directo de categoría; y el Ainzón C terminaba tercero a pocos puntos de los de arriba y logrando también ascenso directo. Hasta aquí todo un logro, una temporada que podemos calificar de sobresaliente a nivel deportivo. Pero faltaba por determinar los campeones de cada categoría.

LOS TRES EQUIPOS CAMPEONES

Este año, bajo una nueva modalidad de juego, los tres equipos conseguían clasificarse para la final four de cada categoría en la que se enfrentan los cuatro primeros clasificados en dos semifinales: 1º contra 4º y 2º contra 3º. En unos partidos apasionantes, seguía la racha victoriosa de nuestros jugadores y se lograba llegar a la final en las tres divisiones.

Ainzón A jugaba la semifinal contra el equipo de Cadrete, ganando por 3-0. Ainzón B contra Farasdués, venciendo 2-1. Y Ainzón C contra el equipo B de Alagón, logrando la victoria por 1-2. Llegó el fin de semana de las finales y nuestros equipos C y B jugaban en Quinto contra Bohalar C y Monreal B, respectivamente. El A se la jugaría el domingo contra Tauste.

En la mañana del sábado, el Ainzón C lograba ganar la gran final después de haber perdido el primer partido y se proclamaba campeón al ganar 1-2. ¡Tremendo!

Por la tarde era el turno del Ainzón B, que lograba el título venciendo por 3-0. ¡Increíble!

Solo faltaba la guinda del pastel, que el equipo A lograse el campeonato en la máxima categoría aragonesa. Y así fue. Concienciados, mentalizados y motivados por lo que se había logrado en Quinto el día de antes, nuestros jugadores dominaron la final logrando un rotundo 3-0 con un apasionante segundo partido remontado en los últimos segundos. ¡Triplete histórico!

Y no es fútbol, es frontenis. Precisamente por esto, por la hegemonía del fútbol en la sociedad, puede parecer lo logrado un éxito silencioso, incluso de poco valor, siempre a la sombra de otros más mediáticos.

Vamos a pensar por un momento pues que hablando de frontón, cualquier localidad vecina con tradición futbolística –Borja, Mallén, Magallón o incluso nuestro propio Ainzón FS–, hubiera tenido tres equipos compitiendo a nivel absoluto en tres categorías. ¿No sería esto un hecho de por sí destacable? Implicaría que hay detrás una estructura de club estable, con buena coordinación con administraciones locales y diferentes patrocinadores que apuestan indudablemente por ese proyecto. Además de muchos jugadores comprometidos con sus equipos, que organizan su vida laboral y familiar para entrenar de dos o tres días a la semana y así poder competir lo mejor posible en sábado o domingo.

AINZONEROS Y FRONTONEROS

Todo esto de por sí, son objetivos de referencia que se tendría que marcar cualquier club en un proyecto deportivo. La ADP Ainzón los cumple y solo con esto estamos mucho más que satisfechos. Para todos nosotros formar parte de esta agrupación, no solo es por disfrutar de nuestro deporte favorito, sino también de la convivencia y fraternidad que nos une. Forma parte de nuestras vidas y esto crea una identidad propia. Somos ainzoneros y somos frontoneros.

Entonces y para finalizar, siguiendo con la comparación con lo futbolístico, ¿cómo se valoraría que estos tres equipos de fútbol consiguieran ser campeones en las tres competiciones ligueras en las que participan consiguiendo a su vez dos ascensos de categoría? Reflexionen y valoren ustedes.