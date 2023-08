El Ayuntamiento de Bulbuente ha habilitado un punto limpiopara facilitar el reciclaje de envases, dispositivos y productos que no tienen su espacio en los contenedores habituales. Esta iniciativa se abrirá únicamente bajo demanda los martes y viernes, y el primer sábado de cada mes. Para ello, será necesario pedir cita preguntando por Carlos, de lunes a viernes de 9.00 a 13.00, al 697278070. En este punto limpio no se permitirá la entrada de productos como pintura, aceite de motor, vidrios, neumáticos, bombillas y fluorescentes o químicos. El consistorio llama a la responsabilidad para no dejar residuos sin haber pedido cita.