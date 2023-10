El Ayuntamiento de Magallón se arriesgó para dar un giro de 180 grados cambiando el formato de la feria Saborea Magallón a tardeo. «No pudo ser una apuesta más acertada, ya que hubo lleno hasta la bandera. La feria del vino y del aceite en Magallón cambió su formato diurno por un tardeo que hizo las delicias de los asistentes», recuerdan. El evento se celebró por la tarde del 9 de septiembre en la plaza del Mercado.

Allí estuvieron presentes los conocidos vinos de la zona (Pagos del Moncayo, Bodegas Ruberte, Bodegas Pico y Bodegas Aragonesas), elaborados dentro de la DO Campo de Borja con la garnacha como variedad principal pero también con tempranillo, syrah, cabernet y marlot, así como el aceite de la almazara de la Cooperativa de Magallón, premiado en varios certámenes tanto nacionales como internacionales e integrado en la DO Sierra del Moncayo. Los asistentes también pudieron disfrutar de la música en directo a cargo del grupo Marta’s Way y degustaciones de jamón, quesos y tostadas de ajo a la brasa, a cargo de David Cristóbal, El Acebo del Moncayo y La Cofradía de la Tostada de Ajo, que hicieron que una velada que empezó con un chaparron de verano se alargase hasta bien entrada la noche. «La comida se agotó y la gente se fue con un buen sabor de boca que seguro esperamos que se repita el próximo año», añaden.