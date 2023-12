Un año más tuve la gran suerte de viajar a Quinchuqui (Ecuador) donde el proyecto Esperanza y Alegría tiene una guardería donde cada día asisten 36 peques donde se les da de desayunar, comer y antes de irse de merendar, a parte de las enseñanzas correspondientes que se les da en castellano y Quichua su lengua natal.

Este año tuve la suerte de ir acompañado por un soriano llamado Ricardo, que es uno de los técnicos de sonido y luces de un grupo de teatro. Su ayuda fue genial y entre los dos pudimos hacer el proyecto de este año.

Compramos juguetes para los 36 peques y una bolsa de chuches que les dimos antes de irnos como regalo de Navidad, ya que muchos será su único regalo en todo el año. Arreglamos un cuarto poniendo suelo, una puerta, lavando las paredes y pintando, y este cuarto será el cuarto de trastos y lavandería de la guardería. Donde estaba antes el cuarto de trastos hicimos el despacho de la coordinadora.

Construimos un porche rústico, siguiendo las costumbres indígenas para así, cuando llueva, puedan salir al recreo, y también se usará para las reuniones de padres y así no tienen que entrar en la guardería.

También ayudamos a construir un baño a una familia en extrema pobreza, ya que su baño era al aire libre y en la casita les pusimos unas ventanas ya que no tenían y no había luz natural en la casa. Su alegría no olvidaremos nunca su rostros de felicidad.

A otra familia pudimos arreglar su cocina poniéndola lo más bonita posible, pintando y poniendo mesón cortinas, entre otras cosas. Pudimos distribuir la ropa a familias necesitadas y dejamos en la guardería para que así puedan tener ropa para cambiar a los niños. Esto es a grandes rasgos lo que hemos hecho, pero la pena es no poder poner en estas letras los rostros de felicidad de los peques con sus regalos y de las familias con sus mejoras en las casas.

Gracias a los pueblos de la Comarca Campo de Borja que confiáis en este proyecto y contratáis a los grupos de teatro para actuar. Con el dinero recaudado supone el 90% de la ayuda que luego podemos hacer. Les compramos una tele nueva a los peques de la guardería, ya que la que tenían estaba rota, y les compramos unos delantales tanto para los peques como profesoras para que así todos vayan iguales y no se manchen.

Gracias Ainzón, Agón, Bureta y Mallén por vuestra confianza y apoyo, y gracias a Ambel, que este año se une también para apoyarnos contratando el teatro de mayores. Ojalá os unáis muchos más pueblos a este proyecto de un mallenero que lleva 30 años haciendo este trabajo. Gracias también al acalde Rubén Marco, por su apoyo y colaboración, y a cada persona que colaboras con su donativo, ropa o juguetes, de corazón.