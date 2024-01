El salón de cine de Ainzón acogió el 23 de diciembre el estreno del documental Textil Ainzón, cosiendo historias realizado por María del Pino Aínsa. Este trabajo surgió de la idea de recopilar las vivencias, fotografías y documentos de una época industrial que marcó la forma de vida de la localidad. Ha contado con el apoyo económico de la Comarca Campo de Borja y la colaboración del Ayuntamiento de Ainzón. Debido al éxito de público que llenó el salón de cine, se decidió volver a proyectarlo el sábado 30 dentro de las actividades culturales de Navidad.

El documental se adentra en la industria textil que existió en Ainzón durante más de siete décadas del siglo pasado, fundada por Rosendo Mañas Pellicer y continuada por su hijo, Antonio Mañas Cruz. «Este documental me ha supuesto un reto laboral y personal muy importante, ya que ha sido el primer montaje de esta envergadura que he realizado en los 20 años que llevo trabajando en el sector audiovisual y desde hace años me une una especial vinculación con la localidad en la que se centra la película», reconoce María del Pino Aínsa.

La realizadora subraya la «enorme disposición y facilidad» de las personas entrevistadas para recuperar sus «vivencias, recuerdos y anécdotas» en torno a la fábrica que proporcionó al equipo de grabación gran cantidad de información y que fue necesario concentrar en los 40 minutos que dura el documental debiendo descartar parte del material por falta de espacio. «Ha sido una compleja labor de revisión, selección y organización de los 12 testimonios aportados, combinándolos con el desarrollo de su contexto e ilustrándolos con las imágenes recopiladas», añade Pino Aínsa.

UN VESTIGIO ECONÓMICO Y SOCIAL

Este proyecto surgió hace unos años con la idea de dejar constancia en primera persona lo que supuso la fábrica textil en «un pueblo pequeño y su huella, tanto económica como social y cultural, y cuya herencia ha llegado hasta nuestros días». «Llevábamos tiempo detrás de hacer una recopilación y plasmarla en un documental audiovisual para que las generaciones actuales supieran lo que supuso en la sociedad del siglo XX que muchas mujeres del pueblo trabajaran fuera de casa, y la gran repercusión a nivel económico tanto de Ainzón como de toda la comarca», señala Eva Ruiz, integrante del grupo que promovió el documental.

Fue cuando la historia de Textil Ainzón, cosiendo historias comenzó a coger fuerza. «Si queríamos tener los testimonios de primera mano, el tiempo nos apremiaba y definitivamente, y con la compra de la fábrica y el comercio, vimos el momento de llevarlo a cabo. Ahora nuestros jóvenes actuales y los del futuro sabrán que Ainzón tuvo un periodo de esplendor económico, sobre todo femenino, gracias a la fábrica y a sus trabajadoras y trabajadores», destaca Ruiz.