La megafonía de Magallón seguirá pregonando

Como se anunció en el último pleno, y tal y como se presentó al Plan PLUS de la DPZ, el Ayuntamiento de Magallón renovara el sistema de megafonía con el que cuenta el municipio desde hace años, ya que en muchos puntos de la localidad ya no funciona la acústica. «La megafonía es algo a lo que en Magallón le tenemos mucho apego, se usa para el pregón desde los años 70. Aunque con el paso de los años las nuevas tecnologías y redes sociales llevan las noticias de forma casi inmediata; raro es el día que no se pregona algo por la mañana o al mediodía; considerando que es una herramienta muy necesaria para toda la población».

En Magallón, se pregona desde el corte de agua, hasta una excursión, incluso los días de mercado se pregonan los puestos que acuden al municipio; la información se oye por todos los rincones del pueblo, de esta forma los vecinos, haciendo especial hincapié en los más mayores, reciben las noticias desde su propio salón con tal solo abrir la ventana.