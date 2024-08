Tabuenca se llena de ‘gamers’ por un día

El sábado 17 de agosto, Tabuenca se convirtió en un pueblo gamer. Dentro de las actividades patrocinadas por la Comarca Campo de Borja, Tabuenca eligió por un día ser gamer. Desde ya temprano el pabellón se llenó de aficionados y curiosos por la actividad, algo diferente y que no sólo pretendía atraer a los más jóvenes acostumbrados a ello sino a todas las edades y se cumplió. Podías elegir entre los juegos de mesa de los de toda la vida como el parchís, hasta los más difíciles de estrategia, con gorros en la cabeza, de más destreza con bolas de encajar y sin olvidarnos de los mikados, en este caso gigante. Por supuesto, no faltaron los videojuegos, de fútbol, de lucha, etc, seis pantallas, las cuales no estuvieron libres en todo el día y, también, las gafas de realidad virtual con las que no pararon de reír los espectadores viendo cómo luchaban o gritaban al subir una montaña rusa. También hubo exposición y venta de maquetas y complementos realizados con impresora 3D y, para rematar el día, un sorteo de un juego de mesa y una maqueta. Una actividad novedosa en el pueblo que quedó encantado.