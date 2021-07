El Ayuntamiento de Cariñena ha convocado la 13ª edición del Premio de Pintura Ciudad de Cariñena 2021, con el objetivo de incentivar, promover y difundir la creación artística. Este certamen promovido por el área de Cultura del Ayuntamiento surgió en 2009, y a lo largo de estas trece ediciones han sido más de 475 las obras recibidas y 18.700 euros los repartidos en premios.

En el certamen pueden participar todas aquellas personas físicas, de forma individual y sin límite de edad, cualquiera que sea su nacionalidad, exceptuando aquellas que en la edición inmediatamente anterior hubieran sido premiadas. Cada autor podrá participar con un máximo de dos obras originales que no hayan sido premiadas en ningún otro concurso ni presentadas con anterioridad a este premio.

El concurso establece un primer premio de 1.000 euros, un segundo premio de 600 euros, dos accésits de reconocimiento de 200 euros cada uno, y un premio especial a la mejor obra de un artista local por valor de 200 euros. Las obras premiadas con el primer y segundo premio pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Cariñena, que se reserva el derecho sobre las mismas.

La técnica y el tema de las obras serán de libre elección y se deberán presentar sin marco o, a lo sumo, con un listón sencillo de madera cuya anchura no supere los 2 cm. Las dimensiones, sin incluir el listón, no podrán ser inferiores a 65 cm., ni superiores a 130 cm. en ninguno de sus lados, y no se admitirán obras sin bastidor. En el dorso se indicará la parte superior del cuadro mediante una flecha bien visible. La obra deberá ir sin firmar y sólo una vez leída el acta del fallo, los premiados podrán firmar sus obras.

PLAZOS Y CONDICIONES

El plazo de admisión permanecerá abierto hasta el 27 de agosto de 2021. La obra podrá ser presentada personalmente, o remitida por agencia de transporte o por cualquier otro medio, a portes pagados tanto en la entrega como en la devolución, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, en la siguiente dirección: Oficinas municipales, Calle Mayor 53. 50400. Cariñena (Zaragoza). Cualquier duda o consulta será resuelta en el teléfono 654 623 849 o en el correo electrónico cultura@carinena.es.

Se designará una comisión de valoración compuesta por la técnico de Cultura del Ayuntamiento de Cariñena y por personas de reconocida capacidad crítica en el campo de las Bellas Artes. Con las obras presentadas o la selección que la comisión determine se realizará una exposición. El fallo será inapelable y se dará a conocer en un acto que coincidirá con la inauguración de dicha muestra.

Las obras presentadas podrán retirarse personalmente o mediante agencia a portes debidos. Las fechas en las que se podrán retirar los trabajos se comunicarán a los participantes a través de correo electrónico. Terminado este plazo las obras no retiradas se considerarán donadas al Ayuntamiento de Cariñena, pudiendo disponer libremente de las mismas. Más información en la Casa de Cultura de Cariñena, en el teléfono 654 623 849 o en el correo cultura@carinena.es.