Herramientas de almacenamiento de documentos y gestión de la empresa en la nube. Google drive, Dropbox, One drive y Google calendar

En la actualidad se impone el concepto de trabajo en la nube con todo lo que ello implica: funcionalidades, gestión de cuentas, permisos de usuarios, etc. Google Drive, Dropbox y One Drive son las herramientas más extendidas para la gestión documental de las empresas incorporando a sus respectivas plataformas las funcionales esenciales en el tratamiento documental actual: almacenamiento de documentos, creación y edición de documentos, opciones avanzadas de trabajo colaborativo en cuanto a consulta y edición de documentos y acceso desde cualquier dispositivo.

En el presente curso dedicaremos un módulo específico a cada una de estas plataformas donde aprenderemos los aspectos fundamentales para una gestión eficaz de las mismas. Aunque el entorno de trabajo es, obviamente, diferente, podremos comprobar cómo las funcionalidades básicas y avanzadas coinciden más o menos en cada una de las plataformas porque, en definitiva, responden a las necesidades laborales actuales.

Junto a las plataformas de gestión documental debemos mencionar y familiarizarnos con una de las herramientas más eficaces y extendidas de cara a gestionar nuestra agenda laboral: Google Calendar. La organización del trabajo, la gestión de reuniones (tanto presenciales como a través de video llamadas), el servicio de agenda total, en definitiva, es imprescindible en los entornos laborales en la actualidad.

Herramientas del comercio electrónico y nuevos canales de venta y distribución de productos y servicios a través de internet. ‘E-commerce’, Whatsapp, Telegram, Mailchimp

Según definición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, «En general, por comercio electrónico se entiende toda compra realizada a través de Internet, cualquiera que sea el medio de pago utilizado». La definición anterior nos introduce de lleno en los objetivos y contenidos del presente curso: nuevos canales de venta y distribución de productos a través de internet. Se trata, en definitiva, de conocer qué es y qué implica el comercio electrónico y qué opciones o posibilidades tengo de incorporar mi negocio al mundo de internet.

Comenzaremos por centrar y aclarar el concepto de comercio electrónico y por mostrar los datos más recientes de la actividad desarrollada en esta modalidad de comercio en nuestro país, acudiendo, para ello, a los estudios y análisis de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta información será útil para intentar situar nuestro negocio y valorar sus posibilidades.

Las herramientas que internet nos ofrece en la actualidad para establecer un canal de venta son variadas. Analizaremos en primer lugar las opciones y posibilidades de las plataformas de e-commerce y de los Marketplace, dedicando un apartado específico a mostrar cómo podríamos empezar a vender en Amazon.

Por otro lado, no podríamos ignorar las opciones y posibilidades que las herramientas de mensajería instantánea como Telegram y WhatsApp nos ofrecen para convertirlas en canales de venta para nuestro negocio. Por ello dedicaremos un apartado específico a analizar estas dos herramientas desde el punto de vista de la empresa.

Por último, y para finalizar, nos adentraremos en el concepto de email marketing y sus posibilidades, ofreciendo, además, una introducción a las posibilidades de la herramienta Mailchimp a la hora de diseñar y gestionar campañas basadas en el envío de correos electrónicos.

Cómo usar las redes para vender: venta social. Facebook marketplace, Facebook shops y Business manager, Instagram business

Ante una realidad como la que representan en la actualidad las redes sociales, el mundo de las ventas y de la actividad comercial no puede estar ajeno. Y de hecho no lo está, y podemos asegurar que el mundo de la venta de productos y servicios ha experimentado en los últimos años un cambio drástico y profundo. La actividad de venta se caracteriza, ahora, por una especialización en estos nuevos canales de comunicación una vez que se han convertido en masivos. La forma de vender no puede ser la misma y obliga a un estudio del nuevo escenario y a la aplicación de las reglas específicas que este exige.

Y en este nuevo escenario las redes sociales se imponen como un lugar privilegiado para que las empresas puedan interactuar, mostrar sus productos, sus valores diferenciadores, sus recetas a las necesidades del potencial comprador y llevar al consumidor a que les compren a ellos y no a la competencia.

En el primer módulo de este curso mostraremos algunos datos relacionados con la actividad de social selling en nuestro país que nos permitan acercarnos con algo más de rigor al fenómeno de venta a través de redes sociales y analizaremos posteriormente las características de esta modalidad de venta. No podía faltar, en este punto, una mención a las redes sociales más importantes y sus peculiaridades propias en el ámbito de la venta de productos y servicios.

Para finalizar, analizaremos y aprenderemos el modo de tener presencia profesional o empresarial en las dos redes sociales más destacadas en la actualidad como herramientas de venta en la modalidad B2C (Business to Customer): Facebook e Instagram. Repasaremos las diferentes opciones de social selling que ofrecen y aprenderemos cómo desarrollar la actividad de nuestra empresa o negocio en las mismas.

Herramientas para la comunicación ‘online’ de la empresa y el teletrabajo. Google meet, Zoom, Skype y Jitsi

Durante este período marcado por el impacto del Covid-19, las reuniones remotas se convirtieron en la alternativa para dar continuidad a los diferentes procesos de la empresa en el marco de las medidas sanitarias de resguardo personal y colectivo. Por lo mismo, dominar herramientas como Google Meet, Zoom, Skype o Jitsi es de gran importancia si se le quiere sacar el máximo provecho.

A lo largo del curso podremos comprender mejor cómo funcionan estas herramientas, así como aprender a manejarlas y lo que es más importante aprender a adaptarnos, hoy en día cualquier herramienta tiene que actualizarse con cierta regularidad para adaptarse a las necesidades que van surgiendo, este hecho implica y conlleva la importancia de seguir formándonos de forma continua.

Desde esta formación trataremos diferentes programas centrados en la comunicación vía chat o videollamada, cada vez es más necesario mantenernos comunicados de forma ágil para facilitarnos el trabajo del día a día, pero a su vez, buscamos la manera de hacerlo sin que realmente nos quite más tiempo del que nos ahorre.

Conoceremos cada una de las herramientas y aprenderemos a registrarnos para su uso, crear videollamadas, programar videollamadas, realizar la configuración necesaria para su uso en nuestro día a día y por último descubriremos que posibilidades nos ofrecen antes y durante la videollamada.