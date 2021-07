La junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Paniza, junto con el ayuntamiento de la localidad y Fundación Caja Rural de Aragón, impulsaron la iniciativa de la pañoleta solidaria con motivo de la patrona de la localidad. Por segundo año Paniza no pudo celebrar sus fiestas en honor a Santa Quiteria pero no por ello dejaron de decorar sus balcones con esta pañoleta y hacerlo de forma solidaria. Ángela Cebrián, concejala de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Paniza, señaló que «como estas fiestas tenemos que ser responsables y no podemos hacer nada, por lo menos ayudamos a una buena causa».

Gracias a esta acción se recaudaron 1.500 euros para la AECC que se entregaron en un acto que contó con la presencia de María Begoña Mateo, presidenta de la junta local de la AECC; Ángela Cebrián, consejera de cultura del Ayuntamiento de Paniza; y José Manuel Calvo, director de zona de Caja Rural de Aragón. María Begoña Mateo señaló que «todo el dinero que se recaude va a ser íntegramente para la lucha contra el cáncer».