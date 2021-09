Los vinos de la Denominación de Origen Protegida Cariñena consiguieron 12 medallas, siete de oro y cinco de plata, en la 29ª cata de verano Summer Tasting del prestigioso concurso internacional Mundus Vini, celebrada del 26 al 29 de agosto en Neustadt an der Weinstrabe (Alemania).

Los Vinos de las Piedras, marca con la que se conoce la producción de la mayor y más antigua denominación de Aragón, siguen así sumando reconocimientos en los principales certámenes del mundo. Se han premiado vinos de seis bodegas distintas, que se añaden a las 14 medallas conseguidas este mismo año en la Spring Tasting de Mundus Vini.

Los catadores han otorgado la Medalla de Oro a cuatro vinos de Bodega San Valero: 8.0.1, Particular Garnacha Viñas Centenarias 2015, Particular Garnacha Old Vine 2018 y Origium Roble 2020. Bodegas Paniza ha conseguido la misma medalla para su Paniza Reserva 2017. También, Bodegas Ignacio Marín ha logrado otro oro con Castillo Mayor Gran Reserva 2015. Por último, Bodem Bodegas ha sumado al medallero dorado un vino blanco, Las Margas Sierra de Algairén Garnacha Blanca 2020.

Los vinos que han conseguido la medalla de plata son: Marqués de Tosos Crianza 2018, de Bodega San Valero; Viñas Viejas de Paniza Garnacha Cariñena 2019, de Bodegas Paniza; El Circo Acróbata Garnacha y Beso de Vino Tempranillo, de Grandes Vinos; y Dominio de Lázaro Reserva 2017, de Bodegas Añadas.

En la 29ª edición del Gran Premio Internacional del Vino Mundus Vini se cataron y evaluaron más de 4.500 vinos procedentes de 35 países del mundo y se premiaron los mejores. Más de 120 expertos en vino se reunieron para la cata. Un total de 36 vinos fueron galardonados con la distinción de Gran Oro, 971 vinos con Oro y 811 con Plata. España fue el segundo país con más galardones, 390 medallas, solo superado por Italia.