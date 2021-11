Empecé a trabajar con un taxi, convirtiendo este trabajo en una pequeña empresa en la cual trabajamos toda la familia. Observé que en los pueblos de muy baja población carecen de este servicio, como es Bardallur, que es el pueblo de mi mujer, y decidí solicitar una licencia allí para favorecer el desplazamiento en su mayoría a personas mayores.

Me puse en contacto con Fedivalca y me informaron que podía recibir una ayuda y cumpliendo con todos los requisitos que me solicitaron me la concedieron.

Desde Bardallur también podemos dar servicios a varios municipios cercanos a menos de 3 tres kilómetros que no disponen de este servicio.