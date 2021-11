¿Cómo han sido estos primeros meses al frente de la oficina de Caja Rural Aragón en Cariñena?

Han sido unos meses intensos y de gran responsabilidad. Tengo que agradecer enormemente el apoyo que recibí por parte del equipo de la oficina. Hizo que mi adaptación fuera más rápida y sencilla. Un equipo profesional y comprometido con los clientes y socios de Caja Rural de Aragón. Dirigir una oficina tan identificada y vinculada a Cariñena es un reto enorme pero a su vez muy bonito y apasionante.

¿Qué es lo que más le ha gustado o sorprendido de Cariñena?

Lo primero que me sorprendió fue el paisaje de la zona. Venía de Épila, una zona fundamentalmente cerealista. Los campos de vid tienen una particular belleza independientemente del periodo del año en que se encuentren. Pero lo que más me agradó fue la personalidad de sus habitantes, gentes muy arraigadas a su tierra que miran por el futuro de sus hijos, manteniendo su idiosincrasia y costumbres, pero adaptándose a los tiempos actuales tan dinámicos y cambiantes.

¿A qué negocios o sectores dirige sus servicios la oficina?

Como Caja Rural que somos y más en el entorno en el que nos movemos, nos sentimos muy cercanos al sector primario donde somos entidad referente por nuestra propia identidad y naturaleza cooperativista. Estamos especializados en los distintos sectores de la economía, tanto a nivel empresarial como particular, ofreciendo servicios adaptados a las necesidades de cada cliente. Nuestra gama de productos es muy extensa y flexible con el único objetivo de dinamizar la economía de la comarca. Llevamos más de cincuenta años en la plaza, hemos estado, estamos y estaremos en el futuro.

¿Cómo es el día a día con los clientes?

Cercano y profesional. Nuestra premisa es la honestidad por encima de todo. No solo debemos ser proveedores financieros sino también asesores participando de los proyectos de nuestros clientes, esto nos permite establecer una confianza mutua logrando un valor añadido y diferenciador.

Si se es emprendedor o empresario en Cariñena, ¿qué ofrece Caja Rural de Aragón?

Como he dicho antes, lo primero que hacemos es asesorar a los clientes estudiando y analizando sus proyectos aportando nuestra experiencia y conocimientos. Debemos ser los primeros en ver la viabilidad de cada propuesta y establecer alternativas para poder llevarlas a cabo. Disponemos para ello de un amplio abanico de productos y servicios, estamos, además, al día a través del equipo de la oficina de las novedades que van surgiendo en el mercado, así como de las ayudas públicas que puedan facilitar las inversiones de nuestros socios y clientes.

Además de productos financieros, Caja Rural de Aragón, a través de su Fundación, también acerca talleres formativos y actividades culturales al medio rural. Háblenos de los últimos o los próximos que se vayan a desarrollar en su zona.

Para los trabajadores de Caja Rural de Aragón es un orgullo poder participar en proyectos a través de su Fundación. A lo largo del año son varias las acciones que realiza en Cariñena y su comarca. Nuestra relación con las instituciones es excelente. Saben que siempre nos tendrán para apoyar a los habitantes del territorio.

¿Con qué parte de su trabajo se siente más orgulloso o satisfecho?

Poder participar en el logro de los “sueños” de nuestros clientes. No hay mayor satisfacción ver que un proyecto ha tenido éxito y has podido colaborar en él. Me siento muy identificado con mi tierra y lucho por su futuro y porvenir. Poder ayudar y sumar a través de nuestra Caja en la vertebración de nuestro territorio me hace trabajar cada día con más entusiasmo e ilusión.