El Ayuntamiento de Cariñena ha decidido poner en marcha un proceso de participación que permitirá determinar el destino de 40.000 euros del presupuesto municipal de 2022 entre las propuestas presentadas y elegidas por los vecinos. Los presupuestos participativos constituyen un instrumento mediante el que la ciudadanía puede tomar parte en la gestión municipal, realizar propuestas respecto al destino de una parte de los recursos económicos municipales y priorizar dichas propuestas. «Se trata de una herramienta que el Ayuntamiento de Cariñena quiere implementar para promover la participación de sus vecinos en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas municipales», explica el alcalde, Sergio Ortiz.

El proceso está abierto a toda la ciudadanía empadronada en Cariñena, mayor de 16 años. Para poder participar, tanto de forma presencial como online, será necesario aportar el Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o Tarjeta de Residencia Vigente. Durante el proceso, los servicios municipales contrastarán esta documentación con los listados del padrón municipal.

FASES DEL PROCESO

El proceso comienza formalmente el lunes 15 de noviembre con una sesin informativa en el Aula de Ciudadanía (casa consistorial) para explicar el proceso a seguir y desarrollar un debate entre los asistentes.

Desde esa fecha y hasta el 22 de noviembre, se abrirá un periodo de recepción de propuestas que podrán entregarse, bien online, a través del formulario habilitado en la página web municipal, bien presencialmente en las oficinas municipales o en la casa de cultura.

Tras finalizar esta fase, se realizará un análisis de todas las propuestas para evitar su duplicidad, pudiendo unificarse con el consentimiento previo de quien las realice. Después, se celebrará una sesión de debate, el lunes 29 de noviembre, en el Aula de Ciudadanía, a las 18.30 horas, en la que se pondrán en común las propuestas recibidas, se dará respuesta a posibles dudas y se aprobarán definitivamente aquellas que continuarán en el proceso.

Entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, los técnicos municipales realizarán el análisis (económico, jurídico, competencial, técnico, etc.) de las propuestas ciudadanas y determinarán su viabilidad o no, justificando las razones por las que se rechazan. Entre los motivos que pueden llevar a rechazar una propuesta está el hecho de que sobrepase el presupuesto asignado, que no sea competencia municipal o su inviabilidad técnica, jurídica o económica. Este análisis quedará plasmado en un documento con las propuestas viables que pasen a la fase de votación y aquellas desestimadas, junto a los motivos.

Entre el 7 y el 13 de diciembre se realizará la votación que será exclusivamente online a través de la página web municipal. La ciudadanía podrá votar cada una de las propuestas que hayan superado la valoración técnica, otorgándoles entre 0 y 10 puntos. Esto permitirá realizar un listado que se publicará el 20 de diciembre y que determinará su orden de ejecución hasta agotar la partida asignada de 40.000 euros.

Sara Morales, concejal de Participación Ciudadana, ha explicado que «estos presupuestos participativos pretenden ser una herramienta de democracia participativa, directa y deliberativa, a través de la cual queremos que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a participar en el diseño, decisión, ejecución y seguimiento de las políticas municipales. Además, el propio proceso nos permitirá realizar colectivamente una reflexión sobre las necesidades y prioridades de nuestra localidad, adecuar las actuaciones a dichas necesidades y que la toma de decisiones sea también colectiva. Creemos, también, que con este proceso se contribuye a fomentar la reflexión activa y la solidaridad, en tanto todos los vecinos y vecinas tienen la oportunidad de profundizar en el diagnóstico de las necesidades comunes, además de conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del resto. Confiamos en que esta iniciativa tenga una buena acogida entre los cariñenenses y que haya un alto grado de participación».