El Ayuntamiento de Cariñena, en sesión plenaria celebrada el lunes 20 de diciembre, aprobó su presupuesto general para 2022 con el voto a favor de PSOE y CHA, y la abstención de PP y PAR. Las cuentas del nuevo ejercicio asciende a 3.604.458,92 euros, un 8,59% más que el de 2021, y todos los impuestos, tasas y precios públicos permanecen congelados.

El capítulo de personal, de acuerdo a la oferta de empleo público del ayuntamiento, recoge la plaza de auxiliar de biblioteca que a lo largo del año se sacará a concurso. Además, se ha tenido en cuenta el impacto de la RPT aprobada en 2021 y la subida salarial del 2 % a los empleados públicos que contempla el Presupuesto General del Estado para 2022. También se incluyen los costes del personal del taller de empleo, y los programas de empleo agrario (SEPE) y parados de larga duración (Inaem).

SUBVENCIONES

En el capítulo de transferencias corrientes se plantean subvenciones para el Club Deportivo Cariñena, la Escuela de Fútbol Base, el Atlético de Cariñena, la Coral Juan Briz, la Asociación Amigos del Ferrocarril, el Centro Mercantil, el Casino Cariñena y la Asociación de Cazadores Virgen de Lagunas para la compra de cartuchos. A estas se sumarán, por primera vez, las subvenciones finalistas al Club Patín y al Club de Gimnasia Rítmica.

Además, el Plan Estratégico de Subvenciones incluye líneas de ayudas que se desplegarán a lo largo de 2022, como las ayudas para la compra de suelo industrial, ayudas para cubrir los gastos de notaría y registro de jóvenes que adquieren su primera vivienda, becas de estudio, cheque bebé y ayudas para la ejecución de inversiones en locales comerciales y de hostelería. Por último, se prevé destinar una partida de ayudas a la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

GASTO CORRIENTE

En el capítulo de gasto corriente, en materia de turismo se contempla la apertura de la oficina de turismo durante todo el año, así como el concurso para la creación del cartel de Semana Santa y la Ruta de la Tapa y el Vino. Asimismo, en materia de desarrollo rural está presupuestada la aportación al Consorcio Antigranizo, el arreglo de caminos, el coste del gasoil de las máquinas de DPZ y otros trabajos realizados por profesionales.

En industria y comercio se dotan partidas para hacer un Plan de Autónomos y seguir con el Plan de Comercio y Servicios. Se incorpora, también, una partida para realizar un Plan Joven de Formación y Empleo. A su vez se contemplan partidas para avanzar en los planes de acción existentes: Ciudad Amigable con las Personas Mayores, con la creación de un Observatorio de Personas Mayores en Soledad no Elegida, la puesta en marcha del proyecto Hogar Seguro y el Programa de Envejecimiento Activo, el de Ciudad Amiga de la Infancia y la Universidad Popular de Cariñena.

También se recogen programas de atención a la infancia y de ocio en familia, el espacio joven y la realización de un festival de cine joven, así como una partida para seguir desarrollando el programa de control de colonias felinas y de sanciones por no recoger los excrementos de los cánidos. Además, se incluye una partida para poner en marcha en los primeros meses de 2022 el servicio de retirada de vehículos mediante grúa, así como la instalación de placas de vado homologadas y con licencia municipal.

En materia de urbanismo y vivienda, está contemplado el Plan General de Ordenación Urbana y el Observatorio Municipal de Vivienda, y la elaboración de memorias técnicas para suprimir todas las barreras arquitectónicas posibles y la eliminación de cableado, humedades e instalación de iluminación ornamental en la fachada de la casa consistorial.

También, durante 2022, se desarrollarán los procesos participativos para elaborar el Plan Municipal de Igualdad y para la revisión completa de los impuestos, los precios públicos y las tasas municipales.

VALORACIONES GRUPOS

El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, ha querido agradecer a los grupos políticos sus aportaciones al proyecto de presupuestos: «Partimos de un buen presupuesto para 2022 al que se irán sumando nuevas partidas. Gracias a importantes subvenciones que tenemos pendiente recibir y a la incorporación de los remanentes de 2021 que tendrá lugar en abril de 2022, podremos avanzar en inversiones fundamentales para Cariñena, como el nuevo espacio multiusos para fiestas».

Por su parte, Adolfo Simón, concejal de Hacienda, valoró positivamente que el presupuesto no obtuviera votos en contra, «lo que muestra que la Corporación está trabajando anteponiendo el interés general y eso es muy bueno para Cariñena».

Carlos Lorente, portavoz del Partido Popular, explicó el sentido de la abstención de su grupo: «Pese a que se ha hecho caso omiso a propuestas del Partido Popular, hemos querido dar un voto de confianza al equipo de Gobierno tras valorar positivamente el incremento del presupuesto de 2022. En concreto, nos referimos a las propuestas para la creación de un pump track, la colocación de vallas en el paseo del Ejército o la colocación de papeleras con cenicero. Creemos, también, y así lo hemos transmitido al equipo de Gobierno, que es necesario mejorar la limpieza de las calles y la iluminación, así como la señalización vial. Por último, pensamos que, por la inversión que supone, la construcción del nuevo pabellón multiusos debería realizarse en terrenos de propiedad municipal, para lo cual apostamos por la compra de un terreno que permita la ejecución del proyecto».

Miriam Domeque, representante del Partido Aragonés (PAR) en el ayuntamiento, quiso explicar la abstención de su partido en la votación: «El PAR se ha abstenido porque no ha habido una negociación, dado que únicamente se nos informó de lo que se iba a hacer y se nos pidió el voto favorable. Además, el equipo de Gobierno no ha atendido hasta la fecha ninguna de las demandas efectuadas por nuestro grupo. Así, aunque no estamos en desacuerdo con el conjunto, tenemos discrepancias importantes, por lo que hemos preferido realizar una oposición responsable y abstenernos a la espera de un cambio notorio de actitud».

Entre estas discrepancias se encuentra «el tema de las plusvalías; la gestión de los puntos de recogida de voluminosos que siguen sin ser activados al estar el punto limpio cerrado, lo que nos hace ratificarnos en que fue un error tremendo cederlo a la Comarca, por lo que pedimos su reversión y poder gestionarlo desde este ayuntamiento; además creemos que tenemos espacios públicos infrautilizados. Presentaremos mociones para que quede constancia de nuestra posición, como hemos hecho hasta ahora, siempre en interés del ciudadano».

Asimismo, la portavoz del PAR también aprovechó para animar «a la participación ciudadana en los plenos municipales para conocer de primera mano las posturas de cada grupo. Nosotros seguimos abiertos, como hasta ahora, a comentar e informar de cuántas dudas puedan tener nuestros vecinos ya que es para lo que estamos, para trabajar por los ciudadanos y el municipio».

Por su parte, María Concepción García, concejal de CHA, explicó el voto favorable de su formación al presupuesto: «Confiamos en que los proyectos presentados por nuestro grupo municipal se realicen en su totalidad el año próximo. Algunos de ellos se han llevado a cabo ya y otros están abiertos todavía. Además, se ha dotado con partida presupuestaria a la delegación de Desarrollo y Cooperación Internacional, con un 0,04%, lo que entendemos que está muy acorde con la dedicación presupuestaria que realizan otras instituciones».