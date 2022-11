Aladrén celebró de una forma especial la noche de difuntos, la noche de ánimas, o para las nuevas generaciones, Halloween. Desde el principio se plantearon que no fuera solo un recorrido de casa en casa para pedir chuches, sino que fuera algo más, y se diseñó una yincana titulada Quién es quién en Aladrén para darle también un contenido lúdico y pedagógico, y que los niños y niñas que participaran aprendieran curiosidades y parentescos sobre las familias que viven en la localidad, reforzando así los lazos dentro de la comunidad. Por la mañana también hubo un pequeño taller impartido por voluntarias para elaborar sus propias cestas para chuches.

Por la noche llegó el momento de las personas adultas, para las que se creó un escenario apocalíptico posible en el que en un futuro no muy lejano un cambio climático desenfrenado ha provocado una terrible nueva pandemia, mucho peor que la del coronavirus, en la que la mayoría de la población ha sido infectada y se ha convertido en zombie. Ya no quedan casi lugares con agua sin contaminar por las sequías sobrevenidas y el expolio descontrolado de las tierras agrícolas con fertilizantes y pesticidas, y se ha perdido la soberanía alimentaria porque el mundo rural se ha terminado de despoblar y ya no quedan gentes que defiendan sus territorios de las multinacionales que quieren explotarlo. Aladrén es uno de esos últimos espacios que resisten al virus que asola al mundo, en el que todavía hay manantiales de agua potable sin contaminar, y que todavía tiene tierras sanas donde cultivar alimentos… Y por eso vienen los zombies.

Bajo este relato se preparó una survival zombie con la compañía Norabola. Las vecinas y vecinos decoraron sus casas con mucha creatividad, y a partir de las 22.00 horas se apagaron todas las luces del pueblo y comenzó el juego donde el propósito era sobrevivir sin ser infectada, mientras se iban consiguiendo pruebas y objetos que canjear por el antídoto para seguir vivas. Esta actividad era «gratuita» para todas las personas que quisieron participar en ella. Este era el segundo año que se hacía y seguro que el año que viene se repite.