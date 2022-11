Marco-Antonio Campos afronta, como concejal de deportes, el último curso deportivo de esta legislatura. Son ya casi 12 años como delegado de la Concejalía de deportes en Cariñena.

Las actividades deportivas son competencia de la Comarca Campo de Cariñena. Sin embargo, y debido a la crisis política en la entidad comarcal, el Ayuntamiento de Cariñena decidió organizar dichas actividades. ¿Cómo ha vivido este escenario?

Sin duda alguna, ha sido un gran reto para la Concejalía de Deportes. Algo novedoso y que como responsable del área me ha sobrevenido debido a las circunstancias. La imposibilidad de poder contar con la presencia del Coordinador de Deportes de la Comarca José Miguel Plumed, como eje fundamental en la organización y desarrollo de las actividades deportivas, me ha supuesto un esfuerzo y dedicación adicional. El año pasado fue más costoso, pero este curso, con la experiencia del anterior, la organización ha resultado algo más sencilla. Aunque poner a hacer deporte a casi 200 personas (escolares y adultos) tiene sus complejidades a la hora de coordinar espacios y horarios en una instalación limitada.

¿Cómo ha afrontado el inicio de este nuevo curso deportivo?

Pues un año más, con la máxima ilusión y con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad, llegar a todas las edades, a todas las preferencias y conseguir la satisfacción del usuario. En ese sentido, intentamos optimizar las instalaciones a las necesidades de cada actividad, a la vez que procuramos que éstas se ajusten en espacio y horarios a la demanda del usuario. No siempre se consigue, ya que es difícil que todo el mundo quede satisfecho. No obstante me siento muy orgulloso del trabajo realizado y ver que el curso está a pleno rendimiento.

Aunque este año hemos adecuado nuevos espacios, somos conscientes de que las instalaciones deportivas están prácticamente al límite de la demanda y, por ello, desde el ayuntamiento estamos trabajando en nuevos proyectos que permitan incrementar nuestras instalaciones deportivas. Aunque algunas actividades están ya plenamente afianzadas, hay otras cuya puesta en marcha siempre es una incógnita. Este año hemos visto como el baloncesto escolar ha incrementado las inscripciones y nos ha permitido poner en competición a dos equipos en categorías alevín e infantil mixto en los Juegos Escolares.

Además de las actividades deportivas promovidas desde el ayuntamiento, también existen otras iniciativas desde los clubes deportivos ¿Cómo se logra esa compatibilidad?

Los clubes de patín, kárate y defensa personal son tres claros ejemplos de autonomía a la hora de organizar sus respectivas actividades. Existe una muy buena sintonía con todos ellos y siempre tratamos de llegar a un entendimiento en el reparto de horas y espacios. Estos clubes tienen sus actividades muy consolidadas. Sin embargo, las actividades deportivas ofertadas por el ayuntamiento son en ocasiones inciertas en cuanto a inscripciones y por lo tanto puede haber diferencias de un año para otro. La complejidad viene a la hora de encajar todo, ya que polideportivo tiene un espacio y horario limitado. El usuario o el club afectado deben de ser comprensivos ante cualquier ajuste horario, ya que éste también puede venir determinado por la disponibilidad del horario o día del propio monitor, o incompatibilidades entre ciertas actividades. Como siempre digo, hay que intentar convivir…. En este sentido quiero destacar la gran labor y dedicación de nuestro conserje Luis Antonio Puri, para hacer todo mucho más fácil.

El fútbol ocupa un gran espacio deportivo en la localidad. ¿Cómo está la actualidad futbolística en Cariñena?

En estos momentos en Cariñena existen tres clubes con 10 equipos en competición. La creación de la escuela de fútbol fue una iniciativa de la Concejalía de Deportes en el año 2017 que actualmente cuenta con 150 jugadores y, junto con la reforma del Campo Municipal de La Platera, han incentivado notablemente la práctica del fútbol, especialmente entre los más pequeños. Además ha permitido ser el club referente del fútbol base de la comarca, con representación de jugadores de casi todas las localidades que la conforman, e incluso de fuera de ella. El Atlético Cariñena ha sido capaz de dar salida a los jóvenes de la localidad para practicar su deporte favorito y el CD Cariñena es referente de nuestro fútbol, por su antigüedad y actual categoría a nacional.

El gimnasio es otro centro neurálgico , ¿cómo está siendo este inicio de temporada?

El gimnasio de Cariñena tiene una gran aceptación de usuarios, con un amplio abanico de edades. La sala de fitness y las clases de actividades dirigidas cuentan con más de cien usuarios. Recientemente hemos establecido un contrato de mantenimiento de las máquinas con una empresa especializada para cubrir posibles eventualidades. Contamos con grandes profesionales para la atención al usuario, y por las mañanas y a precio reducido, los mayores también tienen su espacio y atención personalizada.

El pádel también está teniendo gran aceptación.

Es otro de los deportes que han experimentado gran crecimiento. Desde el ayuntamiento impartimos clases para adultos y niños las tardes de los lunes y este curso hemos tenido que añadir una clase adicional ante la demanda existente. Recientemente hemos sido sede de un campeonato provincial y todos los veranos celebramos el clásico campeonato local.

Cariñena también ha sido escenario de importantes eventos deportivos estos últimos años.

Sí, tenemos buenas relaciones con diferentes federaciones deportivas. Ello nos ha permitido ser sede de campeonatos de Aragón de fútbol sala, orientación, ciclismo, además de acoger en 2014 el partido de Peñas con la visita del Real Zaragoza. También hemos sido sede de otros campeonatos provinciales e interautonómicos de kárate o patinaje. Tampoco quiero olvidar el atletismo, con la organización de nuestra clásica 5/10 K, que en 2023 tendrá lugar el 26 de febrero en su 8º edición.