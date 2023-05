Roberto Brasero, el popular hombre del tiempo de Antena 3, brindó el sábado 13 de mayo con más de 200 personas en la plaza del Campo del Toro de Cariñena y animó al público y a todos los viticultores con el pronóstico de agua a finales de mayo y un otoño con más lluvia de lo habitual. Con este acto, la DO Cariñena se sumó a la celebración del Día Vino DO y siguió alargando los nombres en su Paseo de las Estrellas.

El Día Vino DO es una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) para divulgar los valores de las denominaciones vinícolas, simbolizados, como acto central y común a todas, en un gran brindis simultáneo y masivo, con el público. Este año se sumaron en total 38 de toda España, en Cariñena con Brasero como invitado de honor. El meteorólogo señaló que «este año el brindis tiene que ser por el agua, aunque parezca contradictorio, pero sin agua no hay vino, y sin vino no hay vida o no merece la pena vivirla tanto».

El conocido periodista aprovechó para pedir «paciencia porque las sequías se han repetido y las lluvias llegaran», y animó con el anuncio “»e un aperitivo de lluvias en mayo, que para el cereal llega tarde, pero para el vino algo servirá» y el pronóstico de un otoño con precipitaciones por encima de la media, «que será una muy buena noticia, porque se desea con apremio».

La DO Cariñena invitó a todo el público que quiso sumarse a este brindis a disfrutar el vino que nace de las piedras y regaló una copa de vidrio a cada participante, para la mejor cata, como recuerdo de la fiesta y para contribuir al cuidado medioambiental. Al brindis asistieron también el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, y el alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz.

Por su parte el presidente de la DO Cariñena, Antonio Ubide, resaltó que esta celebración conjunta «reivindica el papel de las denominaciones, porque vino se puede hacer en todos los lugares, pero el vino con Denominación de Origen garantiza el origen, la calidad y la trazabilidad del producto. Es el único que nunca se va a deslocalizar. Es vino de aquí, producido por gente de aquí, que genera valor y trabajo en el territorio.

Como complemento al brindis, Roberto Brasero firmó en el Libro de Oro de visitantes de la Denominación, donde dejó frases como: «la historia del hombre no se entiende sin la del vino, y en la historia de este hombre del tiempo va a tener un capítulo especial el de Cariñena» y «brindaremos con vino para que venga el agua».

También destacó que su participación en este día le ha permitido conocer más los vinos de la DO Cariñena. «He descubierto el vino de la uva cariñena y me encanta, y la garnacha desde siempre», señaló, y aseguró también: «Tú te presentas con un vino de la DO y triunfas, porque descubren algo que no es lo que se esperaban».

Por otra parte, aplaudió el lema de El vino que nace de las piedras porque «es una metáfora muy bonita que de momentos duros y de situaciones que parece que no pueden dar fruto, acaban dando uno tan rico como este vino, y porque sirve para todos los órdenes de la vida, y si somos capaces de sacar vino de las piedras, seremos capaces de pasar esta sequía también».

PASEO DE LAS ESTRELLAS

El periodista se sumó también a la ya larga lista de conocidos visitantes que han dejado las huellas de sus manos en el Paseo de las Estrellas como recuerdo de su paso por Cariñena y testimonio de su aprecio por sus vinos.

Roberto Brasero señaló su satisfacción de participar «en un acto tan distinto y que mis huellas queden para la posteridad unidas a la de muchas personas».

La tradición de la imposición de manos por los personajes que visitan Cariñena, dentro de una hoja de vid, nació en 2014 y se ha convertido en una de las señas de identidad de la Denominación de Origen y un original atractivo turístico que ya suma 19 nombres del mundo del cine, el periodismo, la literatura, la música o el deporte.

La lista completa de huellas incluye al director David Trueba; los actores Gabino Diego, Eduardo Noriega y Antonio Resines; los directores de cine aragoneses Miguel Ángel Lamata y Paula Ortiz; los escritores Elvira Lindo y Manuel Vilas; la actriz Luisa Gavasa, el periodista José Ramón de la Morena; la cantante Cristina del Valle; el actor y director Santiago Segura; el periodista y escritor Antón Castro; la campeona olímpica de vela Theresa Zabell; el presentador de radio y TV Fernandisco; el humorista Leo Harlem; y el matrimonio de actores y autores de Itziar Miranda y Nacho Rubio.