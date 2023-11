La máquina buldócer de la DPZ se trasladó hace unos días a Alfamén para realizar trabajos de acondicionamiento de la escombrera. Desgraciadamente, a pesar de haber sido clausurada, se sigue haciendo un mal uso de la misma. Periódicamente se colocan candados en las puertas que son rotos y facilita el acceso. En ella se depositan todo tipo de objetos, a pesar de disponer el municipio de un punto limpio que funciona con total regularidad. Y no sólo dentro de la escombrera sino también en zonas aledañas, lo que obliga a realizar cada cierto tiempo estas labores, con el consiguiente coste para todos y el riesgo de imposición de sanciones. Desde el ayuntamiento piden, una vez más, que no se use la escombrera indebidamente.