"Intento que mis fotos sirvan para concienciar"

Ante una concurrida audiencia, el fotógrafo naturalista Felipe Arauzo (Muel, 1970) presentó en junio pasado, en la sala La Central, la exposición Fauna de nuestra tierra. Un total de 28 vívidas fotografías, de 60×40 cm sobre cartón pluma, tanto de la fauna local como de la Comarca de Cariñena. Y no será por archivo, «que daría para no sé cuántas exposiciones», explica Arauzo; ni por compromiso con la conservación de las especies locales.

La muestra ha contado con gran afluencia de público. / FELIPE ARAUZO

PREGUNTA: Pese a la calidad profesional de sus imágenes, es un aficionado...

RESPUESTA: Efectivamente no vivo de la fotografía, pero me han publicado instantáneas en un libro de Domingo Trujillo, Fauna de El Hierro. Anfibios, reptiles, aves y mamíferos (Editorial Turquesa, 2020); o en la guía Escalada en Aragüés del Puerto y Jasa (Editorial Prames, 2021), con textos de Fernando Sánchez, Pablo Fanlo y Jorge Cester. He expuesto esta colección en cuatro centros cívicos de Zaragoza y, hace unos años, en la Casa de Aragón de Bruselas…

P: Veinticinco años tras un objetivo dan para bastante, pero a su competencia con la cámara suma además su otra pasión: la naturaleza…

R: Empecé haciendo fotos y familiarizándome con la cámara y, de forma casi inconsciente, me llevó a la conservación de especies. A intentar que, más allá de un trabajo personal, mis fotografías sirvan para concienciar a vecinos, público en general, administraciones, poderes públicos o a quien sea que es urgente proteger diferentes especies autóctonas en riesgo, que quizá ignoren que tiene que aquí, en esta comarca, su hábitat.

P: Podía haber tomado otros derroteros: retrato, arquitectura…, pero prefirió poner el foco en la fauna. Tampoco es casual: es guarda forestal.

R: Así es. Lo intenté con 24 años, pero entonces no estaba para opositar. Curiosamente, en el último intento la fotografía supuso de hecho un incentivo. ¡Es lo mío! Lo cierto es que trabajé bastantes años en fábricas de automoción como la Opel y acabé literalmente quemado. A los 42 años lo dejé y no me arrepiento: estoy feliz de que mis dos grandes pasiones hayan confluido. De hecho, al llegar al pueblo lo primero que hago es irme al monte a hacer fotos, preparar un escondite (hide, en el argot) o llevar agua.

Fotografía de un águila real en la estepa de Muel. / FELIPE ARAUZO

P: ¿Cuánto hay de azar en sus imágenes o, por el contrario, de espera paciente hasta obtener la instantánea que busca?

R: Toda la exposición tiene poco de azar, más bien nada… Ir caminando con la cámara y que, súbitamente, aparezca en escena una rapaz es casi imposible. Quizá un reptil… Pero no acudo al monte a ver qué me depara la casualidad, sino ex profeso a fotografiar una especie determinada. Y siempre precedido de todo un trabajo previo.

En Muel, en cierta zona del río, suelen criar una pareja de azores. Así que procuro atraerlos a un sitio en el que la luz del amanecer sea propicia; es decir, que los ilumine bien. ¿Cómo? Pues normalmente con comida. Por supuesto, la orientación del lugar en el que me sitúe debe ser la adecuada. Todo es deliberado. Y no hablamos de horas, sino de días y hasta de semanas… Si me emplazo a 30 o 50 metros, con un objetivo de 600 milímetros no obtendré la calidad adecuada: tengo que ubicarme a unos 15 con un focal de 400. Por su condición de rapaz silvestre, en cuanto ve moverse una brizna, el azor se asusta y levanta el vuelo: así que hay que preparar el hide con antelación suficiente y tener dispuesto todo lo necesario. Para obtener primeros planos, empleo focales entre 400 y 600 milímetros. Para captar detalles del entorno o el hábitat, un gran angular de 28 milímetros.

P: ¿Ha previsto que la muestra se exponga en otras salas del entorno?

R: No, pero me encantaría hacerlo en la sede comarcal. Todas las aves, reptiles y pequeños mamíferos que figuran forman parte del catálogo de especies del territorio de Cariñena y Valdejalón. Pero, sobre todo, algunas que están en serio peligro de extinción.