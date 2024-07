Mezalocha celebra San Antonio con ‘gozos’ y rosquillas

No pasa año que no se celebre en Mezalocha, aunque sea de forma sencilla, la festividad de San Antonio de Padua, en la que no pueden faltar dos elementos básicos: el canto de Los gozos de San Antonio, sencillos poemas del siglo XVII, de autor desconocido, que resaltan sus milagros, su predicación y su abogacía de los objetos perdidos, y la posterior degustación, en el parque anexo que lleva su nombre, de las tradicionales rosquillas y moscatel.

La erección de la actual ermita donde se venera al santo arrancó con la constitución de la junta para la reconstrucción de la derribada ermita primigenia, el 9 de abril de 1944, celebrando así los 80 años de aquel hecho. El importe de su construcción, sufragada por los mezalochanos, alcanzó las 70.000 pesetas, más otras 280 del peirón de San Pedro, y la comida y actos de inauguración, que sumaron otras 1.722 pesetas.

Modesto y sobrio edificio que, sin embargo, entraña un gran fervor y veneración para los mezalochanos puesto que, hasta en su fallecimiento, realizan una última parada frente al santo, a modo de despedida.