Más de 100 horas de música en directo conformarán el programa musical de las fiestas de San Lorenzo de este año. Después de dos años en los que las Fiestas se tuvieron que suspender por la pandemia del covid-19, San Lorenzo vuelve a celebrarse con normalidad y con múltiples conciertos y actuaciones totalmente gratuitos.

La explanada del Palacio de Congresos abrirá la programación el 10 de agosto el grupo aragonés Ixo Rai!. El día 11 actuará Marc Seguí y el 12 será el turno de Amparanoia y Che Sudaka. El 13 de agosto se subirán al escenario Mala Rodríguez y Queralt Lahoz y el día 14 será el turno de Barón Rojo. Después de todos estos conciertos habrá sesiones de DJs hasta las 7.00 horas.

En la plaza López Allué la programación será la siguiente: el 9 de agosto actuará la Orquesta Nueva Alaska; el día 10, la Orquesta La Fania Perfect; el día 11, la Orquesta Energy Show; el día 12, la Estrella Central; el día 13, la Orquesta Cimarrón; y el 14 de agosto la Orquesta Junior’s. Lasaosa remarcó que todas las orquestas «son de gran calidad, cuentan con una formación de entre 12 y 14 músicos y alta tecnología en los montajes, en la instalación de pantallas led, móviles, etc».

La plaza de Navarra será escenario de las siguientes actuaciones: el 9 de agosto Flores&Mceven y Will Spector y los Fatus, el 10, Dos Pájaros y un Trío (Homenaje a Sabina y Serrat), el 11 de agosto History of the Rock y Tolo Pueyo, The Laura Cox Band, Mañambo y elChina Chana.

En la plaza General Alsina se celebrará el ya tradicional Iberia@huesca.folk. Este 2022 se contará con la participación de Belsech Rodríguez desde las Islas Canarias el 9 de agosto, Ailá desde Galicia el día 10, La Banda Morisca desde Andalucía el día 11 y Olga y Los Ministriles junto con Eduardo Paz desde Aragón el 12 de agosto.

El presupuesto de los cachés de todos los grupos asciende a 250.000 euros.