El Justicia de Aragón ha recogido las quejas de los municipios de Angüés, Casbas de Huesca e Ibieca por las deficiencias relativas al servicio sanitario de atención primaria que afectan a más de diez núcleos que trasladó a la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, en forma de recomendaciones.

En este sentido, recomienda reorganizar los servicios cuando los profesionales de Atención Primaria se encuentren de permiso y expresa su preocupación por la posible barrera de acceso a los recursos del sistema sanitario que puede existir cuando los usuarios no logran contactar con su centro de salud.

Además, señala que las administraciones competentes deben adoptar medidas urgentes para lograr equilibrar la oferta y la demanda de estos profesionales sanitarios, especialmente en las zonas rurales donde se precisan especialistas en Medicina Familiar.

Entre las irregularidades detectadas, señalan que en algunos de los días donde se han dado citas no ha llegado personal médico al consultorio, y no se ha avisado a los usuarios de la anulación de la cita. Una situación que se agrava cuando las citas en los consultorios rurales, se están dando citas a más de 10 días vista. Asimismo, indican que cuando se llama al Centro de Salud de referencia no se obtiene respuesta y es necesario estar llamando, en ocasiones, durante horas para ser atendido.