La Comarca Hoya de Huesca, a través de su servicio de Juventud, se encuentra integrada en la red de Jóvenes Dinamizadores Rurales (JDR), que ha unido fuerzas con el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (LAAAB) para lanzar la VII convocatoria de Made in rural. El objetivo de esta iniciativa es encontrar e impulsar proyectos liderados por jóvenes en el entorno rural aragonés, con la idea final de que estos dinamicen, desarrollen y transformen sus territorios.

Esta iniciativa se dirige a jóvenes entre 18 y 35 años empadronados o con residencia habitual en alguno de los municipios rurales aragoneses. Podrán presentarse jóvenes agrupados de manera informal o formal. La temática o el área de intervención de las ideas presentadas se encuentra abierta a cualquier ámbito que dé respuesta de manera innovadora a necesidades reales de las comunidades o territorios en las que van a llevarse a cabo.

Durante los más de diez años de camino de Jóvenes Dinamizadores Rurales y durante las últimas ediciones del programa Made in Rural, ha quedado demostrado que los jóvenes aragoneses rurales tienen un tremendo potencial para cambiar su entorno, gracias a su compromiso, determinación y capacidad de generar ideas innovadoras. Con el apoyo adecuado estas ideas no solo se hacen realidad si no que generan importantes cambios positivos en su entorno y se transforman en ejemplo e inspiración para toda la comunidad.

Este es el sentido de esta convocatoria. Una propuesta que pretende impulsar y facilitar la puesta en marcha de iniciativas innovadoras juveniles de desarrollo comunitario, promover redes de conocimiento compartido entre jóvenes rurales y poner al servicio de los jóvenes los conocimientos, metodologías y estructura del proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales y del LAAAB para la difusión y ejecución de iniciativas de innovación social con impacto.

COOPERACIÓN ENTRE TERRITORIOS

Jóvenes Dinamizadores Rurales es un proyecto de cooperación entre varios territorios rurales de Aragón, promovido por 13 Grupos de Acción Local y del que forman parte jóvenes y profesionales de diferentes ámbitos relacionados con la juventud y el desarrollo rural.

Su prioridad es crear estructuras que favorezcan el desarrollo personal, social y profesional de los jóvenes, para lo cual, es esencial escuchar sus demandas y dar respuesta a sus necesidades, con las herramientas que el proyecto tiene a su disposición. Por encima de todo, se busca que los jóvenes formen parte activa del desarrollo de su entorno, dinamizando y liderando iniciativas que favorezcan el crecimiento del territorio.

En la base de Jóvenes Dinamizadores Rurales están las antenas informativas, un grupo estable y activo de personas de entre 14 y 18 años que informa a otros jóvenes en el territorio, liderando proyectos y difundiendo actividades de interés para promover la participación entre sus iguales.