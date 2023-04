La Comarca Hoya de Huesca celebró el pasado 18 de marzo un conmovedor homenaje a la figura y vida de José Antonio Labordeta en el pabellón municipal de Arascués. A este emotivo acto: Siempre te recuerdo, Abuelo acudieron unas 170 personas de multitud de localidades diferentes, no solo de las cercanías de la localidad oscense sino también venidas desde otros puntos de la comarca como Antillón, Albero Alto o Ayerbe, además de público que acudió desde Huesca y Zaragoza.

El homenaje a uno de los aragoneses más ilustres y queridos de la historia reciente de nuestra comunidad comenzó con una bienvenida del alcalde de la localidad, Guillermo Palacín, quien también homenajeó a José Antonio con pocas palabras y recordando algunos buenos recuerdos suyos. Después, la consejera comarcal de Cultura y Deportes, Beatriz Calvo resumió la trayectoria de José Antonio Labordeta haciendo especial hincapié en sus momentos en la Comarca Hoya de Huesca.

Tras ella intervinieron Estela Rasal, directora del Festival Internacional de Cine de Huesca, que ha colaborado en hacer posible estas actividades, y Ángela Labordeta, escritora y periodista, que subió al escenario en representación de la Fundación José Antonio Labordeta, la cual continúa intentando que el legado de ‘El Abuelo’ y su recuerdo sigan vivos. Por último, el director del documental Labordeta, un hombre sin más, Gaizka Urresti, introdujo la cinta antes de proceder a su proyección.

A la finalización del largometraje, galardonado con el Goya 2023 a mejor película documental, sonó El canto a la libertad, y fue entonces cuando el público se mostró más emocionado por lo visto en la pantalla y acompañó tímidamente con sus voces como un murmullo o susurro esta canción conocida por todos, una emoción que pudo percibirse en el pabellón.

MUCHA MÚSICA

A su finalización llegó el turno del grupo oscense De Nozotro, que interpretó algunas de las canciones más recordadas de Labordeta, a ritmos de rumba y flamenco en una actuación que transmitió energía positiva y alegría a los asistentes. La función comenzó con una emotiva versión de La vieja, con especial peso de la flauta travesera de Simón Fernández, que colaboró en este homenaje musical con la formación rumbera compuesta por Pitrón Giménez a la voz y la guitarra, Luis Escudero en los coros y la guitarra, Willy Giménez en los coros y la percusión, Encarna Moreno en los coros e Iván Hernández en los teclados.

El show continuó con Albada, Canto a la libertad, la cual fue muy acompañada por el público, Esta tierra Aragón, No cojas las acerollas, interpretada como un fandanguillo, Severino el Sordo, Me dicen que no quieres, y finalizó con Somos a ritmo de rumba.

El público se mostró siempre entregado a la actuación y cuando los músicos se lo solicitaron, estos apoyaron su actuación con palmas y coros, y despidió por supuesto a los artistas con un sonoro aplauso tras un homenaje a Labordeta que se prolongó en total más allá de las tres horas pero que a los presentes, tal y como aseguraron, se les hicieron muy cortas.