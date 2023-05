La Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de Huesca (Adesho) ha finalizado el proceso de participación ciudadana, iniciado el pasado día 18 de abril, para la elaboración de su nueva Estrategia de Desarrollo Local Leader (EDLL) para el periodo 2023-2027 con un gran éxito de asistencia, participación y colaboración.

A las reuniones, en las que por primera vez se ha contado con la ayuda de una empresa especializada en procesos de gestión, han asistido cerca de un centenar de personas a los cuatro encuentros –talleres participativos celebrados a lo largo del mes de abril en Bolea, exclusivamente para los miembros de la junta directiva; en Ayerbe, Almudévar y Huesca-. Para estas reuniones se contó con la colaboración de los respectivos ayuntamientos en las tres localidades del ámbito rural, y de Ceoe-Cepyme Huesca en el caso de la capital comarcal.

Sumada a los agentes que pudieron asistir de manera presencial, cabe destacar también la alta participación en la encuesta que se creó en el proceso participativo para facilitar la recepción de propuestas, en la que han participado cerca de un centenar de personas. Desde Adesho recalcan la gratitud por la alta participación y colaboración de la ciudadanía de la comarca así como de las organizaciones públicas y privadas interesadas y con implantación en el territorio de actuación, ya que las propuestas recibidas serán la base a partir de la cual Adesho va a elaborar la futura Estrategia de Desarrollo Local Leader a implementar en el periodo 2023-2027 en la Comarca de la Hoya de Huesca en concordancia con las actuaciones e inversiones previstas en ese tiempo. En las próximas semanas se convocará una sesión de retorno en la que se informará sobre las principales líneas y actuaciones de ésta.

«Estamos muy satisfechos porque hemos podido detectar con precisión cuáles son las necesidades de los municipios de la Hoya de Huesca, tanto las de los ayuntamientos como las de los propios vecinos. Ahora es el momento de elaborar un informe preciso en el que podamos ver con claridad las conclusiones que hemos sacado», explica Javier Abadía, gerente de Adesho.

Esas conclusiones serán el primera paso para comenzar a elaborar los nuevos proyectos en los que Adesho pondrá su «granito de arena». Abadía explica así el origen de las ayudas: «El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) es la matriz de donde nace el programa Leader. El porcentaje de inversión depende de cada caso, pero lo normal es que desde Europa llegue el 70-75% del dinero y el resto lo ponga el Gobierno de Aragón a través de la Consejería de Agricultura».

Una de las ideas que han salido de estos encuentros es la posibilidad de crear un proyecto ‘tractor’ que, en palabras del gerente de Adesho, es «un proyecto empresarial mediante el cual empresas de mayor dimensión se comprometen a colaborar en el desarrollo de otras empresas de menor dimensión para obtener un beneficio mutuo para ambas partes». «Se produce un efecto arrastre que puede ser muy interesante para nuestra comunidad», añade Javier Abadía. «Pero para que esta propuesta llegue a buen puerto, es necesario contar con la colaboración de alguna institución pública, ya que la inversión inicial tiene que ser de entre 200.000 y 300.000 euros», puntualiza el gerente.

POSIBILIDADES

Hablando de proyectos concretos, Abadía se atreve a señalar algunas de las posibilidades de las que se hablaron en los procesos de participación ciudadana: «Sería interesante poder levantar un centro de rescate en Murillo de Gállego o plataformas online para vender productos gastronómicos o de cualquier tipo locales u otra de reservas turísticas y de actividades a realizar en la comarca», indica. Además, otra de las medidas que se van a implementar son los Tickets Leader, con los que las que autónomos y pequeñas empresas podrán solicitar hasta 8.000 euros a fondo perdido aunque no requieran de activos fijos.

No obstante, a Javier Abadía le gusta siempre recordar qué tipo de entidad es Adesho y hasta dónde puede llegar. «Nosotros tratamos de actuar siempre con coherencia, escuchando lo que demanda y necesita la ciudadanía, pero siempre dentro de nuestras competencias, no podemos llegar a todo. Si nos piden que arreglemos una carretera, ahí no podemos hacer nada», recuerda.

Sin embargo, Javier Abadía se muestra muy satisfecho por el recorrido de Adesho desde que nació. «Hay que acordarse de cómo estaban los territorios hace 20 años, con los servicios desapareciendo y sin iniciativas porque la gente no veía futuro y no quería quedarse. Llevamos 20 años dinamizando la Hoya», afirma. Los números avalan esta afirmación, ya que se han creado alrededor de 500 puestos de trabajo y se han mantenido unos 1.500. «Y a eso hay que sumarle que desde Adesho hemos puesto en valor muchos elementos patrimoniales en desuso y que ahora se han recuperado, se han acondicionado y son un fuerte reclamo turístico», finaliza Abadía.