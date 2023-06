Para que una situación se convierta en normal hay que hacer gestos que agiten la actualidad. Eso lo pensaron varias mujeres de Angüés, que en las pasadas elecciones municipales, en 2019, formaron una lista íntegramente femenina con la que llegar al consistorio de esta localidad oscense. Cuatro años después, la agrupación municipal Mujeres por Angüés repitió como opción electoral para completar los proyectos que se han quedado a medias y seguir cambiando el paso de la política de la localidad y sus vecinos han vuelto a depositar en ellas su total confianza.

«Ha sido una experiencia muy intensa, de mucho trabajo, pero que se nos ha pasado muy rápido», resume Herminia Ballestín, alcaldesa del municipio y, de nuevo, número uno de la lista de mujeres en la localidad. «Afrontamos el inicio del trabajo con mucha ilusión», recuerda Ballestín, que no se quita de la cabeza «la gestión de la pandemia, que fue un momento muy duro para todos».

Pese a ello, no es el coronavirus lo más importante de una lista electoral que «surgió desde la normalidad más absoluta». Naturalidad, sin decisiones forzadas, en un proyecto político que llegó para transformar la visión de los vecinos y de toda la comunidad. «No tenemos vida de partido, porque somos un grupo pequeño», explica Ballestín, que sí que tenía experiencia previa en política, ya que de joven estuvo en algunas listas del PSOE, pero siempre como independiente.

Su regreso a la vida política con esta especial formación tiene un objetivo claro y transformador, para acabar con la arcaica visión de que la política es asunto de hombres. Ballestín considera que Mujeres por Angüés era un proyecto que «quería cambiar un poco las cosas y nos parecía muy interesante formar esta opción que demostrase cómo es la gestión en femenino».

Cuatro años después, los efectos se han notado y Angüés ya se vive de otra manera. Una ligera transformación que no tiene receta, más allá del esfuerzo de sus participantes: «Necesitas vocación de servicio para hacer esto, porque te ocupas de todo y no ves ni un euro». Un trabajo «gratificante» para Ballestín y su equipo, que no encuentran frustraciones en que sus paseos por el pueblo se hayan convertido en reuniones de trabajo.

Esa cercanía y ese trabajo constante han sido importantes para que en la cabeza de Ballestín, y del resto de sus compañeras, sigan manteniéndose esas ganas y esa vocación necesarias para mantener vivo el proyecto y poder aspirar a este segundo mandato en su municipio.

Ahora, tras su reelección, esta nueva etapa al frente del consistorio implica una segunda legislatura en la gestión, con una experiencia mayor y, quizá, con una exigencia mayor por parte de sus vecinos. «Tenemos que acabar algunos proyectos que no nos ha dado tiempo a terminar», detalla Ballestín, que añade que la supuesta segunda gestión de Mujeres por Angüés también llegará «con muchas cosas nuevas que queremos hacer en la localidad». El reto, más grande que en la primera ocasión, se ve como una buena oportunidad. «Seguimos con esa ilusión».