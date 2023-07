Dos de los paisajes más evocadores de la Hoya de Huesca, Piracés y Arguis, sirvieron de escenario para el tercer fin de semana del SoNna Huesca, tras su paso por el Somontano y el Bajo Cinca en semanas anteriores. El certamen regresó al territorio donde se inauguró el pasado día 1, el Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) de Huesca con el espectáculo Enredadas, dando paso a una gira por las diez comarcas altoaragonesas con treinta espectáculos entre julio, agosto y septiembre.

No será la última cita en la Hoya de Huesca de la cuarta edición del Festival Sonidos en la Naturaleza, pues el 30 de julio regresará a Almudévar, a la Balsa de la Culada, para ofrecer el espectáculo circense de la compañía catalana Kerol, Welcome to my head.

Las propuestas para el tercer fin de semana fueron radicalmente distintas entre sí. Por un lado, el artista e investigador turco Ali Dogan Gönultas abrió el programa de participaciones internacionales en el SoNna Huesca 2023 en el espacio Arte y Naturaleza de Piracés, y por otro Nuei nos trajeron su mestizaje con sabor aragonés al embalse de Arguis.

El estudioso y virtuoso artista turco Ali Dogan Gönultas se presentó en Piracés con un formato de trío. Dogan Gönultas empleó más de diez años en el trabajo de campo de su primer álbum. En aquel trabajo volcó piezas en lenguas como el armenio, el kurdo, el turco, el Krmancki, o el Kurmanci. El proyecto pasó de un trabajo sobre historia oral a una obra de memoria musical, con canciones de trabajo, oración, lamento, etc. Con la música de Ali Dogan Gönultas se viajó a ese crisol de culturas de la Anatolia mesopotámica, pero también a cualquier lugar donde la música pueda estar por encima de cualquier barrera. El espacio donde tocó el maestro turco es el único –junto a la ermita de Santa María de Chalamera- que ha repetido en las cuatro ediciones del festival, probablemente debido a su belleza casi mística.

Al día siguiente, la caravana del SoNna Huesca se desplazó hasta el embalse de Arguis para vivir el recital del quintero aragonés Nuei. El grupo es un proyecto musical nacido en Zaragoza que juega con las músicas del mundo desde una óptica festiva, íntima y reivindicativa. Canciones que mezclan reggae, ska, pop, rock o world music, con poéticos textos que invitan a cambiar el mundo.

De estilo mestizo con sabor aragonés nació Nuei. Mestizaje, alegría, lucha y amor se entremezclan en este grupo que consiguió desde los primeros acordes poner a bailar al son del ritmo mundial a todo el público que se concentró en el escenario del embalse de la localidad de Arguis.