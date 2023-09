Apenas faltaban unos minutos para las 14.00 horas cuando la salida neutralizada daba inicio a la última de las tres jornadas en las que la Vuelta 2023 ha recorrido la geografía aragonesa. Tras las llegadas a Javalambre y Zaragoza, era el turno de la provincia de Huesca y Formigal se vistió de gala para la ocasión.

La convocatoria era en el aparcamiento de Sextas de la estación del Valle de Tena. Allí, numerosos aficionados al ciclismo acudían a una cita ineludible en la que vecinos y curiosos compartían espacio con unos deportistas entre los que, más allá de las figuras y firmes candidatos al triunfo final, destacaban dos sobre el resto: los aragoneses Jorge Arcas y Fernando Barceló, acaparadores de saludos, abrazos, besos, carantoñas y buenos deseos.

A la hora de comer, el pelotón se puso en marcha para recorrer los últimos kilómetros de su periplo por la comunidad. Atrás quedaban dos etapas marcadas por el rescate de sensaciones casi olvidadas tras años de ausencia de la Vuelta en las carreteras aragonesas. Quedaba por delante la última jornada, la etapa reina, el broche perfecto. Una despedida a lo grande. La expectación en la salida advertía de que lo que se avecinaba era especial. Y no decepcionó. A más de 1.500 metros de altitud, la salida más elevada de todas las que conforman la Vuelta 2023 dejó a los ciclistas frente a frente con los Pirineos, señalados como jueces de una carrera que se disponía a vivir una jornada decisiva. Lo sería. No encumbró al ganador de la ronda, pero sí dejó claro quién no va a conquistarla.

Se va la Vuelta y deja un colorido rastro de pasión por un deporte que, 15 años después, ha vuelto a poner a Aragón en el centro de todas las miradas. Kuss ganó en Javalambre y Molano fue el más rápido a los pies de la Puerta del Carmen, en Zaragoza. La etapa pirenaica en la que Aragón compartía protagonismo con legendarios picos franceses encumbró a Vingegaard, el vigente ganador del Tour y uno de los firmes candidatos a vestir la Roja en Madrid dentro de una semana. Pero en la nómina de vencedores también figura el aficionado aragonés, testigo de excepción del retorno de una carrera tradicionalmente asociada a grandes tardes de gloria. Hasta la próxima.

En lo deportivo, la etapa que salió desde la provincia altoaragonesa no decepcionó y puede resultar clave para el desenlace de la carrera. Vingegaard atacó a 8 kms de la llegada y se marchó en solitario hasta meta, donde alzó los brazos por primera vez en la Vuelta y estrenando la cima del Tourmalet como meta

El Aubisque, primer puerto mítico del día, prestó su incomparable decorado para vivir las primeras consecuencias serias de la etapa Tour. En sus pendientes inició un temprano calvario Remco Evenepoel. Jumbo vio al león herido y atizó el ritmo para acabar con el campeón belga. Por la cima pasó en cabeza el australiano Storer, quien provocó una fuga con Cristian Rodríguez, Andreas Kron y Kenny Elissonde. A 17 segundos cruzó el grupo del líder, con Kuss, Roglic, Vingegaard, Juan Ayuso y Soler. Almeida iba también rezagado, pero no tanto como Evenepoel, padeciendo a 1.10 respecto a sus rivales directos.

Faltaba la batalla final hacia la cumbre de su «majestad» el Tourmalet, la montaña de las montañas, símbolo del Tour de Francia y expresión usada para definir cualquier dificultad que se pueda presentar en la vida.

El Tourmalet, de categoría especial, 7,4 de pendiente media y rampas máximas del 13, no es el puerto más duro, pero es el más visitado en el Tour y el más legendario. No era una etapa cualquiera, era la etapa reina, la del Tourmalet, y el Jumbo no quería pasar la oportunidad de darse un baño de gloria en la primera meta de la Vuelta en tan afamado puerto. Gesink se echó a un lado después de pegarse una buena paliza. Entre los 15 ciclistas elegidos Enric Mas, Ayuso, Landa, Soler y Juanpe López como bazas españolas.

La exhibición definitiva comenzó a 8 km de meta. Vingegaard lanzó tres ataques, y a la tercera fue la vencida: se marchó en solitario, animado por el hecho de poder dedicar la victoria a su hija Frida, que cumplía 3 años este viernes. El danés cumplió su objetivo y lideró la colosal exhibición del Jumbo en los Pirineos.