La imagen de uno de los lugares más imponentes del paisaje de la Comarca de la Hoya de Huesca, el Castillo de Loarre, con la Vía Láctea en todo su esplendor, se llevó un premio en el certamen Mi rincón favorito.

El autor de ese instante mágico fue José Luis Sarriá, que se llevó un accésit de 50 euros. Una anécdota al lado de la belleza que atesora la imagen de la fortaleza oscense sobre un cielo que en esa ocasión dispuso mostrar todos sus encantos.

Mi rincón Favorito es un certamen nacional de fotografía en Instagram para la promoción cultural y turística que ha recibido más de 3.000 imágenes de todo el territorio nacional. El palmarés fue decidido por un jurado compuesto por una comisión de agentes profesionales de turismo de todo el país, una comisión de profesionales de la fotografía, y una comisión interna de la propia organización del evento.

Sobre su fotografía en Loarre, José Luis Sarriá explicó que «es probablemente el castillo románico más bonito de España, el lugar donde se ubica es sencillamente impresionante. Por algo se han rodado varias películas en él. No puedo más que recomendar su visita a todo el mundo, es más, el que lo visita lo asimila inmediatamente como uno de sus «rincones favoritos». Respecto al firmamento de la imagen, el autor explicó que «la Vía Láctea está visible todas las noches del año, pero lo que muchos no sabrán, es que el centro galáctico es la parte más brillante y bonita y solo es visible de marzo a octubre aproximadamente en nuestra latitud. Durante este periodo su orientación cambia de sureste a suroeste. A esta circunstancia hay que añadir que lo normal y deseable es que no haya luna para evitar de alguna forma la contaminación lumínica en que se convierte. […] Tenemos sólo 6 o 7 meses de Vías Lácteas, lunas nuevas cada 28 días aproximadamente, lo que nos hace un total de 7 u 8 días al año con condiciones perfectas, siempre que no esté nublado ¡claro!».

Las cinco primeras posiciones del palmarés correspondieron a imágenes de Luarca-Valdés (Asturias), segundo de Madrid, tercero de Cangas de Morrazo (Pontevedra), cuarto de Sant Antoni de Portmany (Islas Baleares) y quinto de La Laguna (Tenerife). Mi rincón Favorito es un certamen nacional de fotografía y promoción turística en Instagram a través de imágenes de los lugares más especiales para los participantes. Cualquier persona puede participar en el concurso, que en la presente edición ha repartido 5.000 euros en premios: 2.000 directamente en esta deliberación nacional, y 3.000 más repartidos entre los diferentes certámenes locales.