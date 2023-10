La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, emitió hace unas semanas un bando en el que se instó a los ciudadanos a un consumo responsable y moderado del agua con el fin de hacer frente a la situación de escasez de precipitaciones acumuladas desde hace meses. Además, desde el ayuntamiento oscense se van a poner en marcha algunas medidas que se van a adoptar son el baldeo y limpieza de redes de saneamiento --municipales y privadas-- exclusivamente desde pozos de agua bruta o el cierre total de fuentes tanto ornamentales como de agua de consumo humano.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca, José Miguel Vientemilla, manifestó que «a lo largo del verano hemos venido haciendo un seguimiento de la situación del embalse y no era demasiado preocupante porque se anunciaban lluvia», pero «las lluvias no han caído en Vadiello y el embalse no se ha recuperado». Así, «finalizado el verano nos encontramos con que Vadiello está a 2,7, pero Valdabra nos asegura el agua de boca», expresó entonces. El uso responsable del agua y las medidas establecidas persiguen que Vadiello se vaya recuperando. Durante el verano, se complementó la llegada de agua desde Vadiello y desde Valdabra por ser el periodo en el que mayor consumo de agua se registra». Vadiello se dejará para los 49 núcleos dependientes de Huesca.