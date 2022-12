La Lotería de Navidad es uno de los momentos que más expectación despìerta en los hogares españoles. Miles de personas acuden estos días a sus administraciones de confianza con la esperanza de hacerse con un afortunado décimo del Gordo. Nada menos que 400.000 euros.

Pero también son muchos los que se han acostumbrado a recibir sus compras en casa. El popular servicio 'delivery', tan presente en ciudades como Zaragoza gracias a los 'riders' de Glovo. Pedidos de restaurantes, artículos de belleza, productos de farmacia, libros e incluso videojuegos llegan en la reconocible mochila amarilla a las puertas de las casas.

Casi cualquier artículo que se antoje puede pedirse desde la 'app'. Casi todos, pues en lo que respecta a la Lotería, el asunto no parece estar muy claro. Así pues, en esta publicación despejaremos una de las principales dudas que rodean la Lotería de Navidad de 2022.

Décimos vía 'rider'

La comodidad que ofrece el 'delivery', sumado a la falta de tiempo de los zaragozanos, ha provocado que sean muchos los que buscan la posibilidad de comprar sus décimos sin moverse del sofá o la oficina. No obstante, la popular empresa de compra y envío a domicilio se muestra muy tajante en este tema.

Según las Condiciones Generales de Uso y Contratación de Glovo, existen ciertos productos cuyo envío, por política de empresa, quedan restringidos. Es el caso de artefactos pirotécnicos, plantas en peligro de extinción, falsificaciones o artículos relacionados con juegos y apuestas... como es el caso de los décimos de Lotería.

Es posible que la política de Glovo no resulte demasiado clara para el usuario, por lo que se recomienda contactar directamente con un agente desde la propia 'app'. Sin embargo, la respuesta será la misma. No. Por ello, si se desea formar parte del amplio grupo de posibles afortunados, lo mejor será no acomodarse demasiado y sacar un hueco para comprar los boletos en la admininistración más cercana.