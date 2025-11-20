La predicción del vidente David Hernando para el Gordo de Navidad 2025: se vende en un pueblo de Aragón al que ya le tocó el primer premio

“Tiene luz, oro y fuego”. Así es como el vidente David Hernando define el que vaticina que será el número del Gordo de la Lotería de Navidad 2025, que como cada año se celebrará el próximo 22 de diciembre. Lo sostiene con un aplomo y una seguridad casi a la misma altura que la expectación generada ya a estas alturas sobre el sorteo de lotería más famoso en este país.

Una ilusión que se justifica al recordar los 4.000.000 euros a la serie, 400.000 euros por décimo que están en juego por los 20 euros que cuesta cada participación.

Y es en ese punto de expectación e ilusión donde irrumpe el vidente David Hernando en sus redes sociales para predecir el número del Gordo de la Lotería de Navidad 2025, no sin antes lanzar "un aviso importante". "Los números que se digan aquí no son para jugar (...) No se garantiza en ningún momento que dichos números sean los que salgan... El sorteo es un juego de azar y así debe tomarse”, subraya Hernando.

El fuego

El adivino empieza a aportar su particular visión al explicar a sus seguidores que tuvo un sueño “con una puerta con un corazón rojo” y una poderosa figura femenina. “Mi amiga me dijo: ‘Nos volveremos a ver’. Luego apareció con un vestido de oro y de ella salía una luz brillante. Oro es cero, su número es cinco y la luz brillante es 056. Tenemos el número: 50056″, afirma.

Hernando destaca que ese 50056 está vinculado directamente con el fuego. “La palabra clave es fuego. Descompuesta, da el mismo numero: 50056″.

Dónde se vende en Aragón

El 50056, a diferencia del número que ha dicho Benita Maestro Joao, sí que se puede comprar en Aragón. Se trata de un décimo que está muy repartido por la geografía española. Se vende en Arteixo (La Coruña), Bilbao, Ceutí (Murcia), La Coruña, Cáceres, El Astillero (León), Grado (Asturias), León, Madrid, Neda (La Coruña), Oropesa del Mar (Castellón), Pamplona, Porreres (Baleares), Sama (Asturias), San Juan de Alicante, San Pedro del Pinatar (Murcia), San Sebastián, Talavera de la Reina (Toledo) y Viveiro (Lugo).

Pero también se vende en una de las administraciones de lotería más míticas y a las que ha llegado durante más años la suerte, una lluvia de millones continua: La Bruixa d'Or, en Sort (Lérida). Y en Aragón, este número está disponible en Andorra (Teruel), concretamente en la administración de la calle San Jorge, 43. La clásica Lotería Minerín.

Más motivos para creer en que la suerte puede caer aquí de nuevo, ya que lleva tres años seguidos dando grandes premios en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En 2022, 2023 y 2024 repartió quintos premios, pero en 2023 también dio el Gordo, el 88008, que fue a parar principalmente a Teruel capital, aunque también hubo décimos que viajaron a Zaragoza, Utebo o Cuarte de Huerva.