¿Volverá el mentalista Anthony Blake a acertar varios números del Gordo de Navidad? Esto es lo que se sabe

El 22 de diciembre es uno de los días marcados en el calendario por la celebración del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, que reparte más de 2.000 millones de euros entre todos los premios. El premio Gordo de la Lotería de Navidad 2025 reparte este año 4 millones de euros a la serie, es decir, 400.000 euros por décimo.

Miles de personas intentan adivinar el número ganador del Gordo y todos los videntes anuncian sus predicciones. Si el mentalista Anthony Blake sorprendió a todos al acertarlo supuestamente en el año 2002 y 2024, todavía es una incognita si volverá a acertarlo porque de momento no se ha pronunciado.

Historia del primer acierto

Blake, en 2002, captó la atención de todos al guardar el número dentro de una caja cerrada con tres llaves y vigilada, tanto por miembros de seguridad como por cámaras de vigilancia. Las tres llaves estaban repartidas. La primera era para Mar Saura, presentadora entonces en Antena 3; la segunda para la empresa de seguridad; y la tercera del propio Blake. El truco salió perfecto y de la caja custodiada salió el número 08103. Nadie supo cómo, pero Blake lo había conseguido.

Segundo acierto

Este mentalista también dio algunas pistas del posible décimo ganador en 2024. Blake aseguró unos días antes del sorteo que, aunque no descartaba que el primer premio acabara en 0, su intuición le hacía decantarse por el número 8 para las terminaciones de los premios más importantes. Estos dos números fueron los que más aparecieron en los premios grandes y coincidieron con los dos últimos números del Gordo: 72.480.