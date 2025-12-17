Curiosidades sobre terminaciones: ¿qué significa jugar siempre al 13 o al 7?

La Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina y, pese a que muchos españoles llevan meses acumulando décimos con la esperanza de tocar la suerte, con la llegada de diciembre, las administraciones de lotería se llenan de colas, supersticiones y tradiciones. Entre las más repetidas está la de elegir una terminación concreta para los boletos, una costumbre tan arraigada que muchos no conciben participar en el Sorteo de Navidad sin buscar su número "de siempre". Puede ser porque coinciden con una fecha especial o, simplemente, porque es la combinación en la que se depositan esperanzas año tras año.

De entre todas, hay dos terminaciones que acumulan el mayor número de adeptos: el 13 y el 7, ambas cargadas de historias y creencias que se renuevan cada Navidad. Sea la suerte tradicional o la suerte inversa, encontrar estos finales se ha convertido casi en un deporte nacional. Ya sea por tradición familiar, creencias personales o simple superstición, jugar siempre al 13 o al 7 es, para muchos, una especie de amuleto emocional que acompaña cada año la compra del décimo. O los décimos.

El 13: la terminación "maldita"

El 13 es uno de los números más contradictorios en el imaginario popular. Tradicionalmente asociado a la mala suerte, se ha convertido en una terminación muy buscada por quienes quieren desafiar supersticiones. ¿Por qué la gente elige el 13 en Navidad?

Rebeldía y originalidad : muchos lo seleccionan como símbolo de ruptura con las creencias negativas.

: muchos lo seleccionan como símbolo de ruptura con las creencias negativas. Curiosidad y rareza : algunas administraciones reconocen que hay un grupo fiel de compradores que solo juega terminaciones en 13.

: algunas administraciones reconocen que hay un grupo fiel de compradores que solo juega terminaciones en 13. "Suerte invertida": para otros, si el 13 es un número evitado, podría ser el que finalmente dé la sorpresa.

Aunque no es de las terminaciones más demandadas, cada año tiene más seguidores que recorren las administraciones en su búsqueda.

Una imagen de la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2024. / EP

El 7: la terminación más deseada

Si hay un número tradicionalmente asociado a la buena fortuna, ese es el 7. Presente en la numerología, la religión y la cultura popular, es una de las terminaciones más buscadas y agotadas en cada campaña del sorteo. Estas son las razones que explican su popularidad:

Simbolismo universal : se le atribuyen cualidades mágicas y espirituales.

: se le atribuyen cualidades mágicas y espirituales. Historial de fortuna : muchos jugadores creen que es "el número que más sale", aunque estadísticamente todas las terminaciones tienen las mismas opciones.

: muchos jugadores creen que es "el número que más sale", aunque estadísticamente todas las terminaciones tienen las mismas opciones. Demanda alta: suele agotarse antes que otras terminaciones, especialmente en décimos muy solicitados o con series limitadas.

¿La terminación influye en las probabilidades?

A pesar de supersticiones y tradiciones, todas las terminaciones del 0 al 9 tienen exactamente las mismas probabilidades de resultar premiadas en el Sorteo de Navidad. No existe ninguna cifra más afortunada que otra desde el punto de vista matemático.

Según los datos históricos del Lotería de Navidad, la terminación más premiada ha sido la cifra 5, que ha resultado ganadora de “El Gordo” en 32 ocasiones. Le siguen las terminaciones 4 y 6, cada una con 27 apariciones. Si consideramos las dos últimas cifras en lugar de una sola, algunas de las terminaciones más repetidas han sido la 85 (siete veces), la 57 (seis veces) y las 64, 65, 75, 90 y 97 (cada una cinco veces).

El sorteo comenzará el 22 de diciembre a las 9:00 horas. En nuestra web puedes comprobar en tiempo real si tu número ha resultado premiado.