El verdadero ganador del Gordo de la Lotería de Navidad: esto es lo que se embolsará Hacienda

Cada serie, 200 euros en décimos, están premiada con 4 millones de euros. Sin embargo, ni se acerca a lo que se lleva el que, para muchos, es el verdadero ganador del Gordo de la Lotería de Navidad y que es el mismo todos los años: Hacienda.

A más series y décimos, más premios. Y cuantos más premios, más impuestos. Hacienda podrá ingresar 180,2 millones de euros en el próximo sorteo de la Lotería de Navidad si se reparten los tres primeros premios, según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quienes vinculan el incremento de las retenciones en 4,55 millones con respecto al año pasado al aumento de 5 series.

De esta manera, el número de premios aumenta en 765.200, hasta los 30.301.920, y el importe de los premios se incrementa en 70 millones de euros, hasta los 2.772 millones, por lo que el "aguinaldo" para las arcas públicas se eleva a pesar de que se mantiene el mínimo exento de tributación desde que se incrementó en 2020 hasta los 40.000 euros.

De cara al Sorteo de Navidad, los técnicos explican que al gravar con el 20% los premios de la Lotería a partir de los 40.000 euros, los afortunados que logren el premio Gordo, que reparte 400.000 euros al décimo, recibirán 328.000 euros, mientras que el fisco se quedará con los 72.000 euros restantes.

Los agraciados con el segundo premio -de 125.000 euros por décimo- entregarán 17.000 euros a Hacienda, y a los ganadores del tercer premio -50.000 euros por décimo- se les descontarán 2.000 euros.

En este marco, Gestha pide precaución a la hora de contratar un 'seguro de devolución de impuestos de la lotería' y recuerda que el cobro de la indemnización equivalente al gravamen retenido hay que incluirlo en la declaración del IRPF como incremento de patrimonio en la renta general, junto al resto de rendimientos sometidos a la escala general, correspondiente al año en que lo perciba.