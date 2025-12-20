Horario y dónde ver la Lotería de Navidad 2025

Este 2025 se cumplen catorce años seguidos desde que el Teatro Real de Madrid acoge el sorteo de la Lotería de Navidad. Los pasos a seguir hasta que se escojan los números agraciados están determinados por una sólida tradición que marca un horario claro: los instantes que conducen inevitablemente a la aparición del codiciado Gordo de la Lotería de Navidad 2025.

Todo comienza el día anterior al sorteo, el 21 de diciembre, que en este 2025 cae en domingo. En esta jornada previa se examinarán cuidadosamente todas las bolas que van a formar parte del Sorteo de Navidad, comprobando que ninguna presenta daños, problemas de tamaño o de legibilidad o cualquier otra cuestión que pudiera alterar la buena marcha de la lotería. También se hace un recuento exhaustivo para garantizar que todas las esferas, tanto de números como de premios, están presentes en la tolva.

8:00 de la mañana

A las 8 en punto se abren las puertas del emblemático edificio madrileño. El público, hasta un total de 600 asistentes, podrá presenciar en directo cómo los niños y niñas del colegio de San Ildefonso van mostrando números y premios. Los asistentes forman parte inseparable de la emoción que caracteriza a la Lotería de Navidad, sobre todo cuando suceden anécdotas como la del año 2022, cuando una de las personas que había adquirido un décimo del Gordo estaba presente en la sala.

8:30 de la mañana

A partir de las 8:30 se realizan los preparativos para que todo esté listo cuando llegue el momento del sorteo. A esta hora también se constituye la mesa que autorizará el inicio del mismo y que lo presidirá en su totalidad.

Las bolas, que son transportadas de manera mecánica en la tolva, donde han sido depositadas con anterioridad, se vuelcan en sus respectivos bombos. En el de mayor tamaño entran los números, un total de 100.000 (del 00.000 al 99.999). En el pequeño estarán las esferas con todos los premios del sorteo.

9:00 de la mañana

Los bombos empiezan a girar a la vez y arranca oficialmente el sorteo. Los niños de San Ildefonso comenzarán a cantar números y premios y a insertar las bolas en los alambres de sus respectivas tablas. La gente, en casa, contiene el aliento a la espera de que el número de su décimo se repita varias veces a voz en grito tras recibir uno de los premios importantes, o que al menos resulte beneficiado en la 'pedrea'.

Termina el sorteo

La duración total de la Lotería de Navidad no está absolutamente predeterminada, pero, aunque pueda haber pequeñas diferencias según la velocidad a la que los niños saquen los premios y otros detalles similares, extraer todas las esferas suele llevar entre tres y cuatro horas, lo que sitúa el momento del final del sorteo en algún punto entre las 13:00 y las 14:00 horas.

¿Dónde verlo?

Como marca la tradición, será posible ver en directo la ceremonia del sorteo al completo en La 1 de RTVE o en la plataforma online RTVE Play a partir de las 9:00 horas de la mañana del 22 de diciembre de 2025.

Recuerda que, si has participado en el sorteo, puedes comprobar si la suerte te ha sonreído con nuestro buscador. Además, podrás seguir la Lotería de Navidad 2025 por completo con nuestra cobertura, incluyendo narración en directo, anécdotas, imágenes, vídeos y datos interesantes.