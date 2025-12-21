Así se canta el número 00000, el 'número del rey' de la Lotería de Navidad

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad genera gran expectación, y con él, surgen dudas curiosas que llaman la atención de los jugadores. Una de las más comentadas tiene que ver con el número 00000, un número especial por ser el más pequeño de todos los que participan. ¿Existe? ¿Cómo se canta? ¿Se puede comprar?

La realidad es que el número 00000 sí forma parte del sorteo y cuenta con las mismas probabilidades de resultar premiado que cualquier otro número de la Lotería de Navidad, por lo que no es un número simbólico ni exclusivo, a pesar de la creencia de muchas personas de que es el "número del rey" al estar reservado exclusivamente para la Casa Real.

¿Cómo se canta el número 00000?

Contrario a la creencia popular, el número 00000 no se dice "cero mil cero cientos cero cero". En realidad, se pronuncia de manera muy simple: "cero".

De igual manera, si aparecieran números como 00001 o 00002, solo se pronunciaría la última cifra. Aún siendo sencillos de decir, los niños de San Ildefonso deben ensayarlos durante los simulacros para no perder el ritmo en el Sorteo.

¿Dónde se puede comprar?

Este número, al igual que cualquier otro, se puede comprar en algunas de las Administraciones de Lotería de todo el país. Concretamente las situadas en la Plaza San Juan de Dios 8, Cádiz; en General Vives 73, Las Palmas de Gran Canaria; República Argentina 11, Logroño; Avda. dels Tramvies 12 en Manises, Valencia; o Plaza Puxmarina 3, Murcia.

Dada la gran demanda que tiene y por su peculiaridad, no está disponible su compra online y solo está disponible en estos puntos de venta, aunque no está garantizada su disponibilidad.

¿Ha tocado alguna vez?

El número 00000 nunca ha resultado ganador del primer premio en la Lotería de Navidad, aunque sí ha sido premiado alguna vez por las conocidas pedreas -- aquellos que reparten premios de 1.000 euros--.

Sin embargo, siempre que el número ganador termine en cero --como ocurrió el año pasado con el 72480-- los jugadores reciben el reintegro de 20 euros, lo que significa que recuperan la cantidad que habían apostado en ese décimo.

La ocasión en la que 'El Gordo' se adjudicó a un número más bajo se registró en 1828, con el 00523. Además, solo en otras dos ocasiones el primer premio correspondió a números que empezaban con dos ceros: el 00615 en 1866 y el 00675 en 1962.