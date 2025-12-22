Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: esto es lo que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad

La mañana del 22 de diciembre siempre se vive con ruido, nervios y medio país pendiente del Sorteo de la Lotería de Navidad. Si tus números aparecen entre los premiados, la alegría te dura lo que tardas en darte cuenta de que toca pensar con la cabeza. Y, por raro que suene, lo primero que hay que hacer no es correr al banco ni avisar al grupo de amigos. Antes va algo mucho más básico.

1. Proteger el décimo antes de cualquier otra cosa

Si el billete es físico, lo primero es guardarlo bien y dejar constancia de que existe con una copia y un par de fotos claras. El original, a buen recaudo. Si lo compraste online, revisa que tengas el justificante guardado y que no dependa solo de un correo perdido entre spam.

2. Verificar el premio en canales oficiales

Evita celebraciones en falso. Comprueba el número en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en un punto de venta. No te fíes de supuestas confirmaciones de pasada.

3. Lotería de Navidad 2025 y el consejo de consultar con un asesor antes de mover el dinero

Antes de hacer planes, conviene hablar con alguien que entienda de impuestos y de reparto de premios. Te dirán qué implica la retención, qué pasa si el décimo es compartido y si tiene sentido mover el dinero hacia algún producto concreto.

4. Mantener la discreción

Las ganas de contarlo son enormes, pero contenerse suele ser mejor idea. Cuanta menos gente lo sepa al principio, más fácil es gestionar el premio sin presiones.

5. Formalizar acuerdos si el décimo es compartido

Si el billete se compró a medias o entre varias personas, dejar claro por escrito quién tiene qué parte evita disgustos. Basta un documento firmado. En el banco lo agradecerán.

6. Proceder al cobro del premio

Cuando todo esté en orden, toca cobrar. Los premios pequeños se gestionan en los puntos de venta y los grandes en entidades bancarias colaboradoras. Necesitarás el décimo original y, si corresponde, los acuerdos de reparto.

7. Pensar en el uso del dinero con perspectiva

La euforia anima a gastar rápido, pero repartir el premio entre ahorro, algún proyecto y un capricho sensato suele funcionar mejor que improvisar.

Ganar la Lotería de Navidad descoloca a cualquiera. Tomarte un momento para asegurar el décimo, comprobar el premio y pedir orientación ayuda a evitar problemas y a disfrutar del dinero con la calma que no suele acompañar a un golpe de suerte.