De tabla a trompeta: las palabras que debes conocer para no darte un susto en el sorteo de la Lotería de Navidad

'Alambre', 'copa', 'lira', 'paraguas', 'tabla', 'tolva' y 'trompeta' son algunos de los términos que millones de españoles escuchan, junto al 'soniquete' de las voces de los niños de la Residencia de San ildefosno cada 22 de diciembre con motivo de la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad, el más importante y popular de la Lotería.

Desde diciembre de 2019, nueve palabras del léxico de la Lotería se añadieron a la actualización de la XXIII edición del Diccionario de la lengua española (DLE), tras ser aprobadas por las academias que conforman la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Asimismo, términos como 'capilla' o 'postero / ra', vinculados a la popular Lotería Nacional desde hace más de dos siglos, también aparecen.

Según el diccionario, 'Alambre' es, "en la lotería de algunos países, cada uno de los alambres en que se ensartan, una vez extraídas del bombo, las bolas de los números premiados y las de sus premios correspondientes". La mañana del día 22 los niños se reparten la tarea --a veces complicada-- de ir colocando cada bola en los distintos alambres de la tabla.

Por su parte, la definición de 'Capilla', en relación con la lotería española, es la "maqueta final de un décimo o de un billete, en el que aún no figura impreso un número del sorteo"; mientras que la 'Copa' es ese "recipiente ancho y transparente, en forma de copa, donde cae la bola que sale del bombo tras deslizarse por la trompeta".

En el caso de la 'Lira', la acepción del diccionario indica que es el "aparato formado por diez varillas metálicas donde se ordenan las bolas tras su recuento y comprobación antes de introducirlas en el bombo" y añade que, en la Lotería de Navidad, "en total hay 200 liras, conteniendo cada una 500 bolas".

Respecto al 'Paraguas', se trata de "la estructura circular de la que penden las liras que contienen todas las bolas de los números en juego", mientras que el 'Postero, ra' es la "persona que tenía a su cargo un puesto de lotería" y la 'Tabla' el "expositor o tablero en que se muestran las bolas de los números premiados y las de sus correspondientes premios".

Billetes, bolas, bombos o series

La 'Tolva' es, por su parte, el recipiente o depósito abierto por abajo, generalmente en forma de tronco de pirámide o de cono invertidos, que se utiliza para dosificar el paso de algo como granos, monedas, bolas, abonos, líquidos, etc. y, "en la lotería de algunos países, recipiente transparente en forma de embudo que sirve para hacer pasar las bolas con los números en juego desde las liras hasta el bombo". La 'Trompeta' es el embudo o canal por donde se deslizan las bolas desde el bombo hasta la copa.

Otra terminología relevante, relacionada con elementos del Sorteo Extraordinario de Navidad, serían el 'Billete', 'Bolas', 'Bombos o 'Series'. Así, el 'Billete' coincide con la serie para un número determinado. Este sorteo consta de 185 series, es decir, de cada número se emiten 185 billetes.

En cuanto a las 'Bolas', hay dos tipos diferenciados: las de números, que son 100.000, y las 1.807, correspondientes a los premios. Todas ellas están fabricadas en madera de boj, con el mismo peso y tamaño (3 gramos y 18 milímetros) y llevan grabados los números y letras con láser.

El Sorteo de Navidad se celebra por el sistema tradicional en el que se utilizan dos 'Bombos', uno para premios y otro para números; y las series son el conjunto formado por un billete de cada número que participa en el sorteo, es decir, que cada serie consta de 100.000 billetes.