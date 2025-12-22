El Gobierno lo confirma: estos son los únicos dos bancos donde puedes cobrar los grandes premios de la Lotería de Navidad

Cobrar un premio de la Lotería de Navidad no siempre se puede hacer en cualquier banco. Cuando el importe del décimo supera una determinada cantidad, el procedimiento cambia y el lugar donde acudir está limitado a un número muy concreto de entidades, un detalle que no todos conocen.

En el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, la normativa de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) establece que solo dos entidades bancarias están autorizadas para gestionar el cobro de los premios grandes. A partir de ese umbral, los décimos ya no se pagan en administraciones de Lotería y tampoco pueden cobrarse en cualquier banco, lo que obliga a seguir un trámite específico.

¿En qué banco se debe cobrar?

La diferencia clave a la hora de cobrar un décimo premiado está en el importe del premio. Si los premios son inferiores a 2.000 euros, el cobro puede realizarse en cualquier administración de Loterías del Estado, independientemente del lugar donde se haya comprado el décimo.

Sin embargo, si el importe del premio es igual o superior a 2.000 euros, el cobro no se puede realizar en una administración, sino que debe gestionarse en una de las entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado: BBVA y CaixaBank.

Es importante destacar que no es obligatorio ser cliente de estos bancos para cobrar el premio, ni las entidades pueden cobrar comisiones por el trámite del cobro. Lo único que se pedirá es la documentación habitual para identificar al ganador y cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales.

Así se puede cobrar

En los casos de los premios menores a 2.000 euros, el pago puede realizarse en metálico o mediante Bizum, un método que las administraciones de Lotería incorporaron para facilitar un cobro rápido y seguro de estos premios más pequeños.

Por su parte, los premios mayores de 2.000 euros, así como los décimos adquiridos a través del canal online oficial, se abonan mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el jugador. Los premios menores comprados online se ingresarán automáticamente en la cuenta de juego, siempre que no superen los límites establecidos.

¿Cuándo se pueden cobrar?

Los premios podrán empezarse a cobrar la tarde del 22 de diciembre, una vez finalicen las verificaciones de los números extraídos y se completen los procesos informáticos correspondientes.

¿Hasta cuándo se puede?

Los premios de la Lotería de Navidad 2025 se pueden cobrar hasta el 23 de marzo de 2026. Esta fecha marca el límite del derecho al cobro, que caduca a los tres meses contados a partir del día siguiente al de la celebración del Sorteo.

Es importante que los ganadores tengan en cuenta este plazo para evitar perder el derecho a reclamar su premio. Una vez transcurrido el periodo establecido, cualquier décimo o resguardo premiado que no haya sido cobrado deja de tener validez y no podrá ser reclamado.