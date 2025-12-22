El premio de la Lotería de Navidad y su impacto: así afecta a los desempleados y a los jubilados

Faltan pocos minutos para que se celebre el Sorteo Extraordinario de Navidad y todo el mundo sueña con que los niños de San Ildefonso canten su número como 'El Gordo'. Todo está más que preparado en el Teatro Real de Madrid mientras que casi toda España estará pendiente de los resultados de la Lotería de Navidad y es que este tradicional sorteo te puede cambiar la vida por completo.

Los nervios y la expectación se entremezclan este 22 de diciembre mientras pasan los minutos y los grandes premios siguen sin salir . Los bombos no van a parar de girar en toda la mañana con la ilusión de que te toque 'El Gordo' a ti y a toda tu familia. Todos los jugadores desean llevarse el gran premio, pero solo unos privilegiados celebrarán un hecho histórico. Dicho esto, si posees algún número premiado y te encuentras en situación de desempleo debes tener en cuenta todo lo que supone.

Primero, debes saber que los 400.000 euros con los que se paga el décimo no llegarán de forma íntegra a tu cuenta bancaria. Este tipo de premios están sometidos a una retención fiscal del 20% a partir de los 40.000 euros. Por lo tanto, si te toca 'El Gordo' recibirás 328.000 euros.

Así afecta a los desempleados

Asimismo, el 'Gordo' puede afectar directamente a las personas que se encuentran sin trabajo. La mayoría de desempleados perciben ayudas que están supeditadas, principalmente, a no superar un límite de ingresos. Sin embargo, la inyección económica del premio provocaría el incumplimiento de este requisito y, por lo tanto, el envío de estas prestaciones quedaría suspendido.

Por lo que respecta a la pensión de jubilación, las personas agraciadas son propicias a sufrir las consecuencias indirectas del premio. El dinero no influye en la cuantía de la pensión, pero es posible que, tras ver que los ceros en la cuenta corriente aumentan de golpe, muchas personas decidan dejar de trabajar.

Si esto sucede, se deja de cotizar a la Seguridad Social y, por lo tanto, la pensión de jubilación final acabará siendo más baja. Es importante tener todo esto en cuenta, porque la alegría del presente puede acabar siendo un problema en el futuro.