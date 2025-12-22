En el club de fútbol de León que ha repartido 468 millones del Gordo: "Si Vinicius está a disgusto lo fichamos"

"Tráete varias chismas de cerveza, ¿estarán frías no? Y algo de vino, que aquí vamos a seguir un rato". Gonzalo Prieto, henchido de orgullo, llama a un hostelero del municipio leonés de La Bañeza (13.000 habitantes) para que traiga más bebidas y comida que la fiesta en el estadio se va a alargar más de la cuenta. Ya lo merece. El club de fútbol que preside ha repartido 117 series del premio Gordo (79432). 468 millones de euros.

"Es una alegría inmensa, inesperada. Llevábamos 17 años jugando el mismo número y nunca nos había tocado ni el reintegro. Y, ahora mira. Ya me dicen que tengo que fichar, pero hay que tener los pies en el suelo", dice Prieto, que tuvo alegría doble este año: superó un problema de salud y ahora el Gordo, que además "ha llegado a mucha gente: a dos bares, a una farmacia...".

El primer Premio del Sorteo Extraordinario de Navidad ha supuesto una alegría para todo el municipio y para toda la comarca de la Maragatería, que este verano quedó asolada por unos incendios que quemaron miles de hectáreas y provocaron la muerte de dos voluntarios vecinos de la zona.

"En los pueblos de alrededor estuvimos ayudando con las llamas, aquí afortundamente no llegó el fuego por la autovía lo paró. Mucha gente perdió la casa, el campo, el ganado...", dice Claudia, cuyo padre está en la directiva y todos en la familia llevaban el décimo. "Ahora vamos a celebrarlo", asegura la joven, que fue uno de los cientos de voluntarios de la localidad que ayudaron en la lucha contra el fuego que se inició a mediados de agosto en Molezuelas de la Carballeda.

Cada jugador del equipo tenía diez décimos asignados para vender a la familia y amigos y se cobraban dos euros de comisión para las arcas del club. "Hay uno de los jugadores que son diez hermanos y casi todos llevan un décimo", dice Noemi, madre de uno de los centrales del equipo, que lleva enlazadas siete victorias consecutivas en humilde la División Regional en la que compite.

"Por aquí ya han estado los de los bancos, pero no eran de La Bañeza, ¡eh!", explica la mujer, sorprendida mientras degusta una cerveza de lata frente al campo. Su hijo había vendido décimos para toda la familia. "Hipoteca ya no tengo. Ahora para qué él lo disfrute. Solo tuve un hijo, porque era pobre...ahora ya no", bromea.

Sobre varias mesas de camping hay repartidas varias bandejas de jamón, queso y lomo, y varias botellas de vino mientras jugadores, familiares y amigos no parar de gritar como si hubieran ganado un partido.

"El presi nos tiene que dar este año prima triple", asegura jesús, el portero, mientras festejaba con champagne con el resto del equipo. "Que no fiche a nadie, que nosotros vamos a subir con los que somos", tranquilizaba otro de los jugadores.