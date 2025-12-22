El gran error que hay que evitar al ir a cobrar un décimo de la Lotería compartido
Lo ideal es acudir al banco con las personas con las que compartimos el décimo premiado para no pagar impuestos dos veces
La Lotería de Navidad es una tradición que une a familiares, amigos y compañeros de trabajo, que suelen compartir décimos con la ilusión de que toque el ansiado Gordo. Sin embargo, en caso de resultar premiado, existe un error muy común que conviene evitar a la hora de cobrar un décimo compartido, ya que puede suponer pagar impuestos dos veces.
Cómo tributan los premios de la Lotería de Navidad
Antes de nada, conviene recordar las implicaciones fiscales de los premios de Loterías y Apuestas del Estado.
Los premios que superan los 40.000 euros están sujetos a un tipo impositivo del 20%, con independencia de la cantidad total ganada. Este impuesto se descuenta de forma automática en el momento del cobro, por lo que el ganador recibe directamente el importe neto y no tiene que declarar el premio en la renta.
Por ejemplo, en el caso de El Gordo, el banco entrega 328.000 euros por décimo, ya que se encarga de ingresar a Hacienda el 20% correspondiente. El contribuyente no debe realizar ningún trámite adicional.
Décimos compartidos: el error que puede salir caro
El problema surge cuando el décimo premiado es compartido. Los décimos no son nominativos, lo que significa que puede cobrarlos cualquiera de las personas que lo tenga físicamente en su poder.
Aquí es donde se produce un error muy común, que puede salir caro, y es que una sola persona vaya al banco a cobrar el premio y luego reparta el dinero mediante transferencias. Aunque se haga de buena fe, esta práctica puede tener consecuencias fiscales muy negativas.
Por qué hay que ir todos juntos a cobrar el premio
La recomendación de los expertos fiscales es que todos los ganadores del décimo acudan juntos al banco a cobrar el premio. De esta forma, se informa correctamente de quiénes son los beneficiarios y en qué porcentaje participa cada uno.
Así, el banco comunica a Hacienda que el premio corresponde a varias personas y el impuesto del 20% queda correctamente liquidado para cada ganador, sin que haya problemas.
Si, por el contrario, una sola persona cobra el premio y después transfiere parte del dinero al resto, Hacienda interpreta que el premio lo ha ganado una sola persona y el reparto posterior del dinero es una donación.
Esto implica tributar dos veces: primero por el impuesto del 20% del premio y después por el Impuesto de Donaciones, que puede ser muy elevado, especialmente si los beneficiarios no son familiares directos.
Riesgo de delito por apropiación indebida
Además del problema fiscal, quedarse con un décimo premiado y negarse a repartirlo puede constituir un delito de apropiación indebida, tipificado en el artículo 253 del Código Penal.
Las penas varían según la cuantía del premio: de uno a tres meses si la cantidad no supera los 400 euros y de seis meses a tres años de prisión si el importe oscila entre los 400 y los 50.000 euros.
Para evitar conflictos y sanciones, los expertos recomiendan:
- Entregar a cada participante una copia del décimo firmada, con nombres y DNI.
- Identificarse en el banco indicando el porcentaje de participación de cada persona.
- Cobrar el premio de forma conjunta, siempre que el décimo sea compartido.
Seguir estos pasos es fundamental para disfrutar del premio sin sobresaltos y evitar que la alegría del ‘Gordo’ se convierta en un problema con Hacienda.
