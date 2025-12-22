En la histórica administración del centro de Madrid que ha vendido íntegro el segundo premio de la Lotería de Navidad: "Se lo ha llevado gente del barrio"

Ignacio no puede contener la emoción. Acaba de repartir el segundo premio de la Lotería de Navidad y, pese a los años al frente de la administración 16 de la calle Barquillo de Madrid, donde ya despachó El Niño en 2024, no está acostumbrado. Se siente abrumado por haber vendido íntegramente el 70048: "Se lo ha llevado gente del barrio y alguna empresa. Es una pasada. Nosotros no llevamos ninguno, pero estamos igual de felices". La noticia les ha pillado desprevenidos, pues el número ha salido a las 9.20 horas. Por el momento, ya han descorchado el champán. Solo falta que lleguen los agraciados.

Raquel es la otra dueña. Y hoy, precisamente, es su cumpleaños. No para de sonreír: "No es un número que solamos vender, lo recibimos. Nos han llamado compañeros de otros establecimientos para felicitarnos".